Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс «Театр в руках: искусство театральных кукол»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мастер-класс «Театр в руках: искусство театральных кукол»

Мастер-класс «Театр в руках: искусство театральных кукол»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по кукольному искусству: погружение в мир кукол

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный различным видам кукол и их применению в театре и других сферах. Это событие станет не только возможностью научиться работать с куклами, но и погрузиться в захватывающий процесс создания историй и эмоций.

Разрушая "четвертую стену"

Мастер-класс нацелен на сближение зрителей и актеров, что поможет разрушить воображаемую «четвертую стену». Участники смогут ощутить себя частью театрального процесса и узнать, как куклы могут рассказывать истории и передавать эмоции.

Обзор кукол и техник работы с ними

Вы познакомитесь с определением черного кабинета и узнаете о различных системах кукол, таких как марионетки, пальчиковые куклы и теневые куклы. Теория будет подкреплена практическими занятиями, что позволит вам сразу применить полученные знания.

Обратная связь и обучение

Обратная связь со зрителями станет важной частью вашего обучения. Это позволит вам не только освоить мастерство работы с куклами, но и научиться взаимодействовать с публикой, что является неотъемлемой частью театрального искусства.

Приготовьтесь к увлекательному и глубокому погружению в мир кукольного искусства, которое не оставит вас равнодушными!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
18:00 от 1000 ₽
25 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
19 августа в 16:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1150 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
29 июля в 12:10 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
22 августа в 20:40 Центр «Марс»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше