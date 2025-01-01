Мастер-класс для самых маленьких в Мультимедийном пространстве «Большая Страна»

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс «Талисман: секреты рун». Это уникальная возможность познакомиться с древним языком рун, узнать их историю и значение.

Что вас ждет?

В ходе занятия вы сможете собрать свою собственную комбинацию рун. Каждый участник получит шанс нанести выбранные руны на талисман, который станет вашим личным оберегом. Вы можете выбрать брелок или магнит, и, вернувшись домой, забрать с собой частичку древней мудрости.

Для кого?

Мастер-класс подходит для всех без возрастных ограничений: 0+. Это отличная возможность для семейного отдыха и совместного творческого процесса.

Продолжительность

Занятие продлится 45 минут, что позволяет вам погрузиться в искусство рун без лишней спешки.

Дополнительная информация

Не упустите шанс прикоснуться к древним традициям и создать уникальный талисман, который станет не только красивым аксессуаром, но и источником силы и защиты.

Ждем вас на мастер-классе «Талисман: секреты рун»!