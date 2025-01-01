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Мастер-класс «Талисман: секреты рун»
Билеты от 700₽
Киноафиша Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

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Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс для самых маленьких в Мультимедийном пространстве «Большая Страна»

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс «Талисман: секреты рун». Это уникальная возможность познакомиться с древним языком рун, узнать их историю и значение.

Что вас ждет?

В ходе занятия вы сможете собрать свою собственную комбинацию рун. Каждый участник получит шанс нанести выбранные руны на талисман, который станет вашим личным оберегом. Вы можете выбрать брелок или магнит, и, вернувшись домой, забрать с собой частичку древней мудрости.

Для кого?

Мастер-класс подходит для всех без возрастных ограничений: 0+. Это отличная возможность для семейного отдыха и совместного творческого процесса.

Продолжительность

Занятие продлится 45 минут, что позволяет вам погрузиться в искусство рун без лишней спешки.

Дополнительная информация

Не упустите шанс прикоснуться к древним традициям и создать уникальный талисман, который станет не только красивым аксессуаром, но и источником силы и защиты.

Ждем вас на мастер-классе «Талисман: секреты рун»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
0+
Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
3 сентября в 14:00 Музей Аполлинария Васнецова
Билеты
Игровая программа «Тимбилдинг»
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10 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 32000 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
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31 июля в 20:40 Центр «Марс»
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