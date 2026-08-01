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Мастер-класс «Свеча-вишня»
Киноафиша Мастер-класс «Свеча-вишня»

Мастер-класс «Свеча-вишня»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по созданию свечи в форме вишни

В студии свечей «Ogonek» пройдет уникальный мастер-класс, на котором участники научатся создавать восковую свечу в форме спелой вишни. Это занятие подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже имел опыт в создании подобных изделий.

На мастер-классе вы слепите две восковые ягодки, которые станут не только красивым украшением интерьера, но и трогательным подарком, созданным с душой.

Что вас ждет:

  • Легкий и увлекательный процесс — подходит даже для новичков.
  • Все материалы и инструменты включены: безопасный воск, красители и фитили.
  • Уютная атмосфера с внимательным наставником.

Продолжительность: 1–1,5 часа.

Вы уйдете с готовой свечой и хорошим настроением! Подарите себе час вдохновения и создайте ароматную вишню своими руками!

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В других городах
Август
28 августа пятница
16:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
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