В студии свечей «Ogonek» пройдет уникальный мастер-класс, на котором участники научатся создавать восковую свечу в форме спелой вишни. Это занятие подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже имел опыт в создании подобных изделий.
На мастер-классе вы слепите две восковые ягодки, которые станут не только красивым украшением интерьера, но и трогательным подарком, созданным с душой.
Продолжительность: 1–1,5 часа.
Вы уйдете с готовой свечой и хорошим настроением! Подарите себе час вдохновения и создайте ароматную вишню своими руками!