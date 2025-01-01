Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мастер-класс «Свеча в кокосе»

Мастер-класс «Свеча в кокосе»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию свечей из кокосовой скорлупы

Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, где вы научитесь создавать ароматные свечи из соевого воска в половинке кокосовой скорлупы. Участники смогут выбрать аромат из широкого ассортимента.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Подготовка кокосовой скорлупы для будущей свечи.
  • Изучение способов изготовления свечи.
  • Правильный подбор воска и аромата.
  • Техника растапливания воска для идеального сочетания с декором.
  • Добавление ароматизаторов и установка фитиля в форму.
  • Декорирование формы свечи с использованием сухоцветов, зерен кофе, камней, ракушек и других материалов.

Полезные советы для будущих мастеров

Перед тем как прийти на мастер-класс, рекомендуется подготовить идеи для декора и выбрать аромат, который вам нравится. Свечи, изготовленные собственноручно, станут не только отличным украшением интерьера, но и замечательным подарком для близких.

Не упустите шанс погрузиться в мир творчества и сделать что-то уникальное своими руками!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
18:00 от 1500 ₽
29 июля
Феерия Москва, 26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
22 августа в 18:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Виртуальная инсталляция «Психоз»
18+
Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Виртуальная инсталляция «Психоз»
31 июля в 16:40 Центр «Марс»
от 900 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
7 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше