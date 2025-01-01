Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, где вы научитесь создавать ароматные свечи из соевого воска в половинке кокосовой скорлупы. Участники смогут выбрать аромат из широкого ассортимента.
Перед тем как прийти на мастер-класс, рекомендуется подготовить идеи для декора и выбрать аромат, который вам нравится. Свечи, изготовленные собственноручно, станут не только отличным украшением интерьера, но и замечательным подарком для близких.
Не упустите шанс погрузиться в мир творчества и сделать что-то уникальное своими руками!