Мастер-класс по созданию интерьерных свечей

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где участники смогут научиться создавать ароматные интерьерные свечи из соевого воска. Вы сможете выбрать один из нескольких восхитительных ароматов: апельсин с корицей, роза с амброй, хвойный аромат или капучино.

Что вас ждет на мастер-классе?

История свечей: узнайте, как они появились и как развивались на протяжении веков.

Создание современных соевых свечей: получите знания о том, как изготавливаются свечи для интерьера.

Выбор воска и аромата: научитесь правильно выбирать качественный воск, форму для заливки и подбирать аромат в зависимости от цвета воска и вашего настроения.

Декор и оформление: ознакомьтесь с тем, какой декор лучше подойдет для ваших свечей, а какой стоит избегать.

Технология создания: получите практические навыки растапливания воска, смешивания цветов и добавления ароматизаторов, а также правильной установки фитиля в форму.

Финальный штрих: узнайте, как украсить свечу с помощью сухоцветов или кофейных зерен для придания ей уникального стиля.

Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и творчества! Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить свои навыки в создании свечей.