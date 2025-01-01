Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Мастер-класс «Свеча для интерьера»

Мастер-класс «Свеча для интерьера»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию интерьерных свечей

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где участники смогут научиться создавать ароматные интерьерные свечи из соевого воска. Вы сможете выбрать один из нескольких восхитительных ароматов: апельсин с корицей, роза с амброй, хвойный аромат или капучино.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • История свечей: узнайте, как они появились и как развивались на протяжении веков.
  • Создание современных соевых свечей: получите знания о том, как изготавливаются свечи для интерьера.
  • Выбор воска и аромата: научитесь правильно выбирать качественный воск, форму для заливки и подбирать аромат в зависимости от цвета воска и вашего настроения.
  • Декор и оформление: ознакомьтесь с тем, какой декор лучше подойдет для ваших свечей, а какой стоит избегать.
  • Технология создания: получите практические навыки растапливания воска, смешивания цветов и добавления ароматизаторов, а также правильной установки фитиля в форму.
  • Финальный штрих: узнайте, как украсить свечу с помощью сухоцветов или кофейных зерен для придания ей уникального стиля.

Не упустите возможность погрузиться в мир ароматов и творчества! Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить свои навыки в создании свечей.

Купить билет на выставка

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше