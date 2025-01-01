Хотите прикоснуться к древнему искусству создания свечей? Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы не только научитесь создавать красивые свечи из натуральной вощины, но и погрузитесь в мир таинственных символов и сакральных значений!
Вы создадите одноразовый подсвечник из легкого пластилина и свёрнете свечу из листа вощины и фитиля, добавляя различные молотые травы и ароматизированные масла.
В конце мастер-класса вы унесёте с собой не только готовую свечу, но и ценные знания о древних традициях, а также навык, который можно превратить в хобби. Время на создание изделия составляет всего 20-25 минут.
Не упустите возможность прикоснуться к искусству, которое сопровождает человечество на протяжении веков!