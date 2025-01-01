Мастер-класс по созданию свечей из вощины

Хотите прикоснуться к древнему искусству создания свечей? Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы не только научитесь создавать красивые свечи из натуральной вощины, но и погрузитесь в мир таинственных символов и сакральных значений!

Что вас ждёт на мастер-классе?

Погружение в историю и символику свечей;

Знакомство с магическими свойствами трав и их значением;

Практические навыки работы с вощиной;

Создание собственной уникальной свечи.

Вы узнаете:

Тайные смыслы различных трав и их комбинаций;

Секреты правильного подбора ингредиентов;

Символическое значение цвета и формы свечей;

Как создать свечу с определённым предназначением.

Как проходит мастер-класс?

Вы создадите одноразовый подсвечник из легкого пластилина и свёрнете свечу из листа вощины и фитиля, добавляя различные молотые травы и ароматизированные масла.

Материалы для творчества:

Лист вощины;

Фитиль;

Травы;

Ароматизированные масла;

Легкий пластилин.

Зачем вам это нужно?

В конце мастер-класса вы унесёте с собой не только готовую свечу, но и ценные знания о древних традициях, а также навык, который можно превратить в хобби. Время на создание изделия составляет всего 20-25 минут.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству, которое сопровождает человечество на протяжении веков!