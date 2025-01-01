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Мастер-класс «Создание свечей из вощины»
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Мастер-класс «Создание свечей из вощины»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию свечей из вощины

Хотите прикоснуться к древнему искусству создания свечей? Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы не только научитесь создавать красивые свечи из натуральной вощины, но и погрузитесь в мир таинственных символов и сакральных значений!

Что вас ждёт на мастер-классе?

  • Погружение в историю и символику свечей;
  • Знакомство с магическими свойствами трав и их значением;
  • Практические навыки работы с вощиной;
  • Создание собственной уникальной свечи.

Вы узнаете:

  • Тайные смыслы различных трав и их комбинаций;
  • Секреты правильного подбора ингредиентов;
  • Символическое значение цвета и формы свечей;
  • Как создать свечу с определённым предназначением.

Как проходит мастер-класс?

Вы создадите одноразовый подсвечник из легкого пластилина и свёрнете свечу из листа вощины и фитиля, добавляя различные молотые травы и ароматизированные масла.

Материалы для творчества:

  • Лист вощины;
  • Фитиль;
  • Травы;
  • Ароматизированные масла;
  • Легкий пластилин.

Зачем вам это нужно?

В конце мастер-класса вы унесёте с собой не только готовую свечу, но и ценные знания о древних традициях, а также навык, который можно превратить в хобби. Время на создание изделия составляет всего 20-25 минут.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству, которое сопровождает человечество на протяжении веков!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
17:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
17:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
17:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
17:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
17:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
17:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
12:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Создание свечей из вощины» Мастер-класс «Создание свечей из вощины»

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