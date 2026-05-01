Свечной мастер-класс в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на мастер-класс по созданию свечи из натуральной вощины и медовых сот. В мягком свете ламп, среди тёплого аромата мёда, мы проведём этот час в неспешном творческом процессе.

Во время мастер-класса вы будете работать с настоящими медовыми сотами, выбирая оттенки и форму будущей свечи. Вам предстоит сочетать натуральные ароматы, добавлять декоративные детали и создавать уникальный дизайн.

Что вас ожидает

Под руководством мастера вы узнаете, почему вощина считается экологичным и безопасным материалом.

Вы научитесь формировать свечу так, чтобы она красиво горела.

Вы сможете придать вашей свече характер и индивидуальность.

Это не просто мастер-класс — это возможность замедлиться, переключиться и провести время в спокойной, медитативной атмосфере. Приходите, чтобы провести время красиво и с ощущением тепла. Мы будем очень рады вас видеть!

Продолжительность: 45–60 минут.