Создайте свою уникальную куколку-оберег на мастер-классе

Погрузитесь в мир древних традиций и создайте неповторимую куколку своими руками. Используя натуральные материалы — древесную бусину и качественные нити, вы создадите не просто игрушку, а настоящего хранителя домашнего очага.

Что вас ждёт?

Каждая куколка получится уникальной благодаря вашим рукам и фантазии. Это увлекательное занятие поможет вам расслабиться, развить творческие способности и создать особенный подарок для близких.

Как проходит мастер-класс?

Вы научитесь плести куколку-оберег из хлопкового шнура и деревянной бусинки-головы. В процессе работы вы будете использовать следующие материалы:

заготовки из хлопкового шнура;

деревянная бусина;

кронки.

Что вы получите?

В конце мастер-класса вы унесёте с собой не только готовую куколку-оберег, но и ценные знания о древних традициях. Кроме того, вы приобретёте навык, который может стать вашим новым хобби.

Время на изделие

На создание куколки у вас будет всего 25 минут. Не упустите возможность окунуться в мир творчества и традиций!