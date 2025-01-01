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Мастер-класс «Создание куколки-оберега»
Киноафиша Мастер-класс «Создание куколки-оберега»

Мастер-класс «Создание куколки-оберега»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Создайте свою уникальную куколку-оберег на мастер-классе

Погрузитесь в мир древних традиций и создайте неповторимую куколку своими руками. Используя натуральные материалы — древесную бусину и качественные нити, вы создадите не просто игрушку, а настоящего хранителя домашнего очага.

Что вас ждёт?

Каждая куколка получится уникальной благодаря вашим рукам и фантазии. Это увлекательное занятие поможет вам расслабиться, развить творческие способности и создать особенный подарок для близких.

Как проходит мастер-класс?

Вы научитесь плести куколку-оберег из хлопкового шнура и деревянной бусинки-головы. В процессе работы вы будете использовать следующие материалы:

  • заготовки из хлопкового шнура;
  • деревянная бусина;
  • кронки.

Что вы получите?

В конце мастер-класса вы унесёте с собой не только готовую куколку-оберег, но и ценные знания о древних традициях. Кроме того, вы приобретёте навык, который может стать вашим новым хобби.

Время на изделие

На создание куколки у вас будет всего 25 минут. Не упустите возможность окунуться в мир творчества и традиций!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
16:00 от 350 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Создание куколки-оберега»

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