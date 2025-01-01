Создайте игрушку из лыка на увлекательном мастер-классе

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете своими руками изготовить игрушку из натурального материала — лыка. Этот увлекательный процесс не только подарит вам возможность проявить творческие способности, но и познакомит с древними традициями наших предков.

Что такое лыко?

Лыко — это волокнистая часть коры деревьев, которая использовалась для создания различных предметов быта и игрушек. Наши предки использовали его в повседневной жизни, и на этом мастер-классе вы узнаете о его значении и применении.

Чему вы научитесь?

В процессе работы вы освоите простые приёмы работы с лыком, которые подойдут даже для начинающих. Каждый участник сможет создать оригинальную игрушку, унося с собой частичку древней традиции и тепло ручного труда.

Детали мастер-класса

Продолжительность: 20 минут

20 минут Материалы: Все предоставляются

Все предоставляются Подходит для: Начинающих и всех желающих

Не упустите шанс окунуться в мир творчества и истории! Ждём вас на нашем мастер-классе!