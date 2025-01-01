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Мастер-класс «Создание игрушки из лыка»
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Мастер-класс «Создание игрушки из лыка»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создайте игрушку из лыка на увлекательном мастер-классе

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете своими руками изготовить игрушку из натурального материала — лыка. Этот увлекательный процесс не только подарит вам возможность проявить творческие способности, но и познакомит с древними традициями наших предков.

Что такое лыко?

Лыко — это волокнистая часть коры деревьев, которая использовалась для создания различных предметов быта и игрушек. Наши предки использовали его в повседневной жизни, и на этом мастер-классе вы узнаете о его значении и применении.

Чему вы научитесь?

В процессе работы вы освоите простые приёмы работы с лыком, которые подойдут даже для начинающих. Каждый участник сможет создать оригинальную игрушку, унося с собой частичку древней традиции и тепло ручного труда.

Детали мастер-класса

  • Продолжительность: 20 минут
  • Материалы: Все предоставляются
  • Подходит для: Начинающих и всех желающих

Не упустите шанс окунуться в мир творчества и истории! Ждём вас на нашем мастер-классе!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽

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