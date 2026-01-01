Мастер-класс «Создание браслетов»

Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс для детей в Петербурге

Создавать украшения своими руками — это маленькая магия, доступная каждому. У нас будет отличная возможность изготовить уникальное украшение, которое отразит вашу индивидуальность.

Плетение браслетов Шамбала

На мастер-классе вы научитесь плести браслеты Шамбала. Это не просто стильное украшение, а древний амулет, который защищает своего хозяина. Вам будет предоставлена возможность создать что-то по-настоящему особенное.

Креатив для детей

Дети смогут создать яркие и красивые браслеты из бусин. Это отличный способ развить творческие навыки и подчеркнуть свою индивидуальность.

Развлечения в парке

После мастер-класса у вас будет возможность оставаться в парке без ограничения времени. Участвуйте во всех мероприятиях, проходящих в открытых пространствах, используйте аттракционы и посетите сферический кинотеатр. Вы сможете ловить рыбу на озере, найти выход из зеркального лабиринта, прокатиться на огромной горке и многое другое!

Обратите внимание, что при посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для родителей!

Июнь
21 июня воскресенье
14:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽

