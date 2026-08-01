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Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава»
Киноафиша Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава»

Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава»

6+
Возраст 6+

О выставке

Уникальная программа о русских традициях в музее «Изба-забава»

Приглашаем вас на оригинальную программу, где оживают русские традиции! Она начинается с экскурсии по музею русского быта, в фондах которого собрано более 200 старинных предметов. Здесь вы сможете не только увидеть, но и тронуть каждый экспонат, погружаясь в атмосферу русской старины.

Гостей ждут интересные истории о жизни наших предков, а также уникальная возможность примерить народные костюмы и кокошники. Не забудьте захватить камеру для ярких фотографий на память!

Мастер-класс по росписи пряников

После экскурсии участников ждет уютный Пряничный домик, где пройдет мастер-класс по росписи имбирного пряника. Под руководством опытного мастера каждый создаст свою уникальную матрёшку, расписывая её разноцветной глазурью.

Продолжительность программы

  • 30 минут — экскурсия по музею русского быта;
  • 60 минут — мастер-класс по росписи пряника.

Готовую сладкую матрёшку каждый участник сможет забрать с собой в качестве вкусного сувенира и замечательной памятки о знакомстве с богатой русской культурой.

Купить билет на выставка Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава»

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В других городах
Август
21 августа пятница
18:30
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
28 августа пятница
18:30
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава» Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава» Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава» Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава» Мастер-класс «Сладкая матрёшка» с экскурсией по музею «Изба-Забава»

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