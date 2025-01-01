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Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
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Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»

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О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию шоколадных конфет в нижегородском музее "В тишине"

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, посвященный сладкому искусству шоколада! На этом занятии вы не только погрузитесь в историю этого деликатеса, но и создадите собственные шоколадные конфеты.

История шоколада

Вы узнаете, кто из европейцев первым попробовал необычный напиток индейцев и как шоколад превратился из экзотического продукта в любимое лакомство миллионов. Также расскажем о съедобном золоте, которое добавляет изысканности вашим кулинарным творениям.

Создание уникальных конфет

На мастер-классе вы сможете создать шесть шоколадных конфет, которые оформите в красивую подарочную упаковку. Мы предоставим все необходимые материалы, включая кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов. Вы научитесь не только делать конфеты, но и красиво подписывать коробочки, перевязывать их лентой, чтобы удивить близких!

Детали мероприятия

Длительность мастер-класса составляет 45 минут. Не упустите возможность погрузиться в мир шоколада и взять с собой сладкий подарок!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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