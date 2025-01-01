Мастер-класс по созданию шоколадных конфет в нижегородском музее "В тишине"

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, посвященный сладкому искусству шоколада! На этом занятии вы не только погрузитесь в историю этого деликатеса, но и создадите собственные шоколадные конфеты.

История шоколада

Вы узнаете, кто из европейцев первым попробовал необычный напиток индейцев и как шоколад превратился из экзотического продукта в любимое лакомство миллионов. Также расскажем о съедобном золоте, которое добавляет изысканности вашим кулинарным творениям.

Создание уникальных конфет

На мастер-классе вы сможете создать шесть шоколадных конфет, которые оформите в красивую подарочную упаковку. Мы предоставим все необходимые материалы, включая кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов. Вы научитесь не только делать конфеты, но и красиво подписывать коробочки, перевязывать их лентой, чтобы удивить близких!

Детали мероприятия

Длительность мастер-класса составляет 45 минут. Не упустите возможность погрузиться в мир шоколада и взять с собой сладкий подарок!