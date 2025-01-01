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Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
Билеты от 700₽
Киноафиша Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)

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Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Кондитерский мастер-класс в Московском музее «В Тишине»

Приглашаем вас на сладкий мастер-класс, где вы сможете узнать увлекательные факты о шоколаде и попробовать себя в роли кондитера! На занятии вы откроете для себя историю шоколада, а также узнаете, кто из европейцев первым попробовал этот необычный напиток индейцев.

Что вас ждет на мастер-классе?

Вас ждет не только теория, но и практическая часть! Вы сможете создать дизайн для своих шоколадных конфет, украсить их кокосовой стружкой и сахарными посыпками различных форм и цветов. Кроме того, вы научитесь красиво подписывать подарочную коробочку и перевязывать её лентой.

Специальное предложение

Мастер-класс доступен со скидкой в рамках комбо-набора, что делает его отличным вариантом для подарка или для приятного времяпрепровождения с друзьями.

Детали мероприятия

  • Продолжительность: 45 минут
  • Количество конфет: 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке

Не упустите возможность создать свои собственные сладости и узнать больше о шоколаде. Мы ждем вас в музее «В Тишине»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Elements
0+
Интерактивный Новые медиа Иммерсивный
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13 августа в 13:00 Арт-пространство Luminar
от 250 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг»
18+
Интерактивный
Игровая программа «Тимбилдинг»
16 октября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 32000 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
16 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
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