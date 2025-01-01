Кондитерский мастер-класс в Московском музее «В Тишине»

Приглашаем вас на сладкий мастер-класс, где вы сможете узнать увлекательные факты о шоколаде и попробовать себя в роли кондитера! На занятии вы откроете для себя историю шоколада, а также узнаете, кто из европейцев первым попробовал этот необычный напиток индейцев.

Что вас ждет на мастер-классе?

Вас ждет не только теория, но и практическая часть! Вы сможете создать дизайн для своих шоколадных конфет, украсить их кокосовой стружкой и сахарными посыпками различных форм и цветов. Кроме того, вы научитесь красиво подписывать подарочную коробочку и перевязывать её лентой.

Специальное предложение

Мастер-класс доступен со скидкой в рамках комбо-набора, что делает его отличным вариантом для подарка или для приятного времяпрепровождения с друзьями.

Детали мероприятия

Продолжительность: 45 минут

45 минут Количество конфет: 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке

Не упустите возможность создать свои собственные сладости и узнать больше о шоколаде. Мы ждем вас в музее «В Тишине»!