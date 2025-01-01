Меню
Мастер-класс «Северное сияние. Граттаж»
6+
О выставке

Праздничная мастерская в Нижегородском планетарии

Ожидание Нового года — это волшебное время, когда хочется мечтать, украшать ёлку и готовить подарки. Скорее создайте себе праздничное настроение и сделайте оригинальные «космические» подарки своими руками!

В красивом зале Нижегородского планетария, за нарядно украшенными столами, у вас будет возможность:

  • клеить открытки с созвездиями;
  • рисовать полярное сияние;
  • собирать брелки с Солнечной системой.

Также вас ждёт множество интересных фактов о звёздном небе, атмосферных явлениях и планетах.

Особенности «Новогодней мастерской»

Мастерская будет работать с 16 по 30 декабря в Кремле, в здании Манежа. В программе — создание уникальных открыток и брелков, а также рисование северного сияния в технике «граттаж».

Северное сияние — одно из самых удивительных чудес природы. Многие мечтают увидеть его своими глазами и отправляются в далёкое Заполярье. На нашей мастерской вы сможете узнать, как «поймать» это чудо в Нижнем Новгороде (да-да, не удивляйтесь!) и что ещё интересного можно наблюдать на зимнем небе.

Созданные вами картины с яркими красными и зелеными всполохами станут отличным подарком или уникальным украшением вашего интерьера. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

Декабрь
14 декабря воскресенье
10:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 800 ₽

