Приготовьтесь к удивительному мастер-классу, который поднимет настроение и наполнит ваш дом предновогодней атмосферой. Здесь вы сможете создать роскошный новогодний подсвечник, который станет изящным дополнением вашего интерьера или прекрасным подарком для близких.
В процессе творчества вы:
Мастер-класс предназначен для участников от 6 лет и старше. Это отличная возможность, чтобы провести время с семьей или друзьями, познакомиться с новыми людьми и одновременно развить свои творческие способности.
Не упустите шанс создать не только красивое, но и душевное украшение для вашего дома, которое будет радовать вас и ваших близких на протяжении всех зимних праздников!