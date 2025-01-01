Меню
Мастер-класс «Секреты новогодней флористики. Подсвечник»
Билеты от 1700₽
6+
О выставке

Создайте новогоднее волшебство своими руками!

Приготовьтесь к удивительному мастер-классу, который поднимет настроение и наполнит ваш дом предновогодней атмосферой. Здесь вы сможете создать роскошный новогодний подсвечник, который станет изящным дополнением вашего интерьера или прекрасным подарком для близких.

Что вас ждет на мастер-классе?

В процессе творчества вы:

  • научитесь секретам создания декоративных композиций;
  • воплотите свои дизайнерские идеи в жизнь;
  • используете разнообразные материалы: подсвечники, елочные шары, ленты, еловые ветки, шишки и много других декоративных элементов.

Для кого подходит мастер-класс?

Мастер-класс предназначен для участников от 6 лет и старше. Это отличная возможность, чтобы провести время с семьей или друзьями, познакомиться с новыми людьми и одновременно развить свои творческие способности.

Не упустите шанс создать не только красивое, но и душевное украшение для вашего дома, которое будет радовать вас и ваших близких на протяжении всех зимних праздников!

Декабрь
17 декабря среда
19:30
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1700 ₽

