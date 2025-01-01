Создайте новогоднее волшебство своими руками!

Приготовьтесь к удивительному мастер-классу, который поднимет настроение и наполнит ваш дом предновогодней атмосферой. Здесь вы сможете создать роскошный новогодний подсвечник, который станет изящным дополнением вашего интерьера или прекрасным подарком для близких.

Что вас ждет на мастер-классе?

В процессе творчества вы:

научитесь секретам создания декоративных композиций;

воплотите свои дизайнерские идеи в жизнь;

используете разнообразные материалы: подсвечники, елочные шары, ленты, еловые ветки, шишки и много других декоративных элементов.

Для кого подходит мастер-класс?

Мастер-класс предназначен для участников от 6 лет и старше. Это отличная возможность, чтобы провести время с семьей или друзьями, познакомиться с новыми людьми и одновременно развить свои творческие способности.

Не упустите шанс создать не только красивое, но и душевное украшение для вашего дома, которое будет радовать вас и ваших близких на протяжении всех зимних праздников!