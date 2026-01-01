Мастер-класс по росписи матрешек в Рязани

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный росписи деревянных матрешек. В процессе занятия вы не только познакомитесь с историей Рязанского края, но и создадите собственный уникальный сувенир, который сможете забрать с собой.

Выбор матрешки как объекта творчества не случаен — она является одним из символов проекта «Рязань – Новогодняя столица 2026». В рамках мастер-класса участники смогут расписывать матрешки, обладающие традиционными праздничными костюмами из пяти районов Рязанской области: Михайловского, Касимовского, Ряжского, Сапожковского и Сараевского.

Каждый участник получит индивидуальный набор материалов: акриловые краски, кисти, палитру и деревянные заготовки матрешек. Под руководством опытного ведущего вы освоите базовые техники росписи по дереву и научитесь создавать необходимые оттенки красок путем смешивания.

Кроме того, в ходе мастер-класса вы узнаете об особенностях народных костюмов Рязанщины. Это не только творческое занятие, но и интересное культурное событие, которое расширит ваши знания о рязанских традициях.

