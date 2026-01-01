Мастер-класс «Рязанская матрешка»
6+
О выставке

Мастер-класс по росписи матрешек в Рязани

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный росписи деревянных матрешек. В процессе занятия вы не только познакомитесь с историей Рязанского края, но и создадите собственный уникальный сувенир, который сможете забрать с собой.

Создайте свою матрешку

Выбор матрешки как объекта творчества не случаен — она является одним из символов проекта «Рязань – Новогодняя столица 2026». В рамках мастер-класса участники смогут расписывать матрешки, обладающие традиционными праздничными костюмами из пяти районов Рязанской области: Михайловского, Касимовского, Ряжского, Сапожковского и Сараевского.

Все необходимое для творчества

Каждый участник получит индивидуальный набор материалов: акриловые краски, кисти, палитру и деревянные заготовки матрешек. Под руководством опытного ведущего вы освоите базовые техники росписи по дереву и научитесь создавать необходимые оттенки красок путем смешивания.

Уникальная возможность узнать больше о культуре

Кроме того, в ходе мастер-класса вы узнаете об особенностях народных костюмов Рязанщины. Это не только творческое занятие, но и интересное культурное событие, которое расширит ваши знания о рязанских традициях.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мероприятия!

Июнь
4 июня четверг
13:00
ДК «Приокский» Рязань, Октябрьская, 5
от 300 ₽
14:00
ДК «Приокский» Рязань, Октябрьская, 5
от 300 ₽
