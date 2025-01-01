Меню
Мастер-класс «Рождественский венок»
Билеты от 3500₽
6+
Билеты от 3500₽

О выставке

Создайте свой рождественский венок на мастер-классе с Татьяной Воробьевой

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию праздничного аксессуара с талантливым художником Татьяной Воробьевой! Здесь вы сможете научиться делать рождественский венок из нобилиса, который будет украшен шишками, атласными ленточками и ягодными веточками.

Польза творчества

Этот мастер-класс — не только отличная возможность провести время с пользой, но и шанс раскрыть свою творческую фантазию. Вы сможете подготовиться к праздникам, создавая уникальное украшение, которое станет не только частью вашего дома, но и замечательным подарком для близких.

Погружение в атмосферу

Окунитесь в атмосферу рождественского творчества! Унесите с собой эксклюзивный венок, сделанный своими руками, и сделайте эти праздники поистине незабываемыми.

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3500 ₽

