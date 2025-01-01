Меню
Мастер-класс «Рождественский венок»
Мастер-класс «Рождественский венок»

6+
О выставке

Создайте рождественский венок на мастер-классе

Приглашаем вас присоединиться к увлекательному мастер-классу «Рождественский венок» с талантливым художником Татьяной Воробьевой! Этот замечательный опыт подарит вам возможность создать уникальный праздничный аксессуар, который станет не только украшением вашего дома, но и прекрасным подарком для близких.

Что вас ждет на мастер-классе?

Вы познакомитесь с техникой создания рождественского венка из нобилиса – особого натурального материала, который придаст вашему изделию неповторимый вид. В процессе работы вы научитесь украшать венок шишками, атласными ленточками и веточками с ягодами, что добавит особый шарм и атмосферу праздника.

Подарите себе время для творчества

Мастер-класс — это не только возможность развить свою творческую фантазию, но и отличный способ провести время с пользой. Погрузитесь в атмосферу рождественского творчества и восстановите свои силы в преддверии праздников!

Уникальный венок, сделанный с любовью

После завершения мастер-класса вы унесете с собой прекрасный венок, сделанный своими руками. Не упустите шанс добавить частичку своего тепла в атмосферу рождественских праздников. Ждем вас на нашем мастер-классе!

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3500 ₽
14:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
16:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»

