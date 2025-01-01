Создайте свою уникальную Матрёшку-Снегурочку на мастер-классе в Музее

Чувствуете, как приближается волшебство? В воздухе витают искры новогоднего настроения, и душа жаждет настоящей зимней сказки. Мы знаем, как её создать!

Приглашаем вас на эксклюзивный мастер-класс, где вы сможете совершить настоящее чудо – оживить свою собственную Матрёшку-Снегурочку! Уникальная кукла, расписанная именно вами, станет не только прекрасным украшением, но и источником тёплых воспоминаний.

Для всей семьи

Приходите с детьми, родителями и друзьями! Это прекрасная возможность провести незабываемый день, создавая новогоднее чудо вместе.

Душевное чаепитие

В завершение мастер-класса вас ждёт душевное чаепитие с сушками, пряниками и конфетами. Это время, чтобы обменяться впечатлениями и почувствовать себя гостем в настоящей русской избе.

Ценз: 6+.

Продолжительность мастер-класса: 60-90 минут.