Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»
Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»

Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте свою уникальную Матрёшку-Снегурочку на мастер-классе в Музее

Чувствуете, как приближается волшебство? В воздухе витают искры новогоднего настроения, и душа жаждет настоящей зимней сказки. Мы знаем, как её создать!

Приглашаем вас на эксклюзивный мастер-класс, где вы сможете совершить настоящее чудо – оживить свою собственную Матрёшку-Снегурочку! Уникальная кукла, расписанная именно вами, станет не только прекрасным украшением, но и источником тёплых воспоминаний.

Для всей семьи

Приходите с детьми, родителями и друзьями! Это прекрасная возможность провести незабываемый день, создавая новогоднее чудо вместе.

Душевное чаепитие

В завершение мастер-класса вас ждёт душевное чаепитие с сушками, пряниками и конфетами. Это время, чтобы обменяться впечатлениями и почувствовать себя гостем в настоящей русской избе.

Ценз: 6+.
Продолжительность мастер-класса: 60-90 минут.

Декабрь
Январь
Фотографии

Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием» Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием» Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием» Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием» Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»

Все выставки Москвы
