Мастер-класс «Роспись матрешки»
Киноафиша Мастер-класс «Роспись матрешки»

Мастер-класс «Роспись матрешки»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по росписи матрешки в интерактивном музее «Изба-забава»

Интерактивный Музей «Изба-забава» на Невском проспекте приглашает всех желающих окунуться в мир традиционного российского искусства. Здесь состоится увлекательный мастер-класс по росписи матрешек, где участники смогут проявить свою креативность и научиться секретам русского народного творчества.

Что ждет участников?

На мастер-классе вам расскажут об истории матрешки — этой знаменитой российской игрушки, которая стала символом народного искусства. Вы узнаете о различных техниках росписи и получите возможность самостоятельно украсить свою матрешку уникальным узором. В конце занятия участники заберут свои изделия домой, чтобы сохранить память о мастер-классе.

Для кого мастер-класс?

Мероприятие подходит для людей любого возраста — как для детей, так и для взрослых. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, а также зарядиться вдохновением и положительными эмоциями.

Где и когда?

Музей «Изба-забава» располагается в самом центре города и легко доступен для всех желающих. Присоединяйтесь к нашему мастер-классу и погружайтесь в атмосферу русского народного искусства!

Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
10:00 от 990 ₽ 11:00 от 990 ₽ 12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
10:00 от 990 ₽ 11:00 от 990 ₽ 12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
