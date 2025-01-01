Мастер-класс по росписи матрешки в интерактивном музее «Изба-забава»

Интерактивный Музей «Изба-забава» на Невском проспекте приглашает всех желающих окунуться в мир традиционного российского искусства. Здесь состоится увлекательный мастер-класс по росписи матрешек, где участники смогут проявить свою креативность и научиться секретам русского народного творчества.

Что ждет участников?

На мастер-классе вам расскажут об истории матрешки — этой знаменитой российской игрушки, которая стала символом народного искусства. Вы узнаете о различных техниках росписи и получите возможность самостоятельно украсить свою матрешку уникальным узором. В конце занятия участники заберут свои изделия домой, чтобы сохранить память о мастер-классе.

Для кого мастер-класс?

Мероприятие подходит для людей любого возраста — как для детей, так и для взрослых. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, а также зарядиться вдохновением и положительными эмоциями.

Где и когда?

Музей «Изба-забава» располагается в самом центре города и легко доступен для всех желающих. Присоединяйтесь к нашему мастер-классу и погружайтесь в атмосферу русского народного искусства!