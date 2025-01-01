Мастер-класс «Роспись матрешки» в Музее русской сказки «За лесами, за горами»

Создайте свою историю в традициях русской культуры!

Хотите прикоснуться к настоящему искусству? Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир Загорской матрешки – символа русской души и народного творчества!

Что вас ждёт:

Погружение в богатую историю создания самой известной русской куклы.

Секреты уникального стиля Загорской матрешки от профессионального мастера.

Тайны символики, зашифрованные в каждом рисунке.

Практическое занятие по росписи собственной матрешки.

Станьте частью многовековой традиции!

Создайте уникальную матрешку, которая станет настоящим произведением искусства и гордостью вашей коллекции.

Материалы:

Деревянная форма матрешки, краски, кисти, лак.

Количество мест ограничено!

Забронируйте своё место в мастер-классе прямо сейчас и подарите себе незабываемые впечатления и прекрасное произведение искусства.

Сохраните кусочек русской души!

Создайте свою матрешку вместе с нами!

Информация о мероприятии: