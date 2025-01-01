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Мастер-класс «Роспись матрешки»
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Мастер-класс «Роспись матрешки»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Роспись матрешки» в Музее русской сказки «За лесами, за горами»

Создайте свою историю в традициях русской культуры!

Хотите прикоснуться к настоящему искусству? Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир Загорской матрешки – символа русской души и народного творчества!

Что вас ждёт:

  • Погружение в богатую историю создания самой известной русской куклы.
  • Секреты уникального стиля Загорской матрешки от профессионального мастера.
  • Тайны символики, зашифрованные в каждом рисунке.
  • Практическое занятие по росписи собственной матрешки.

Станьте частью многовековой традиции!

Создайте уникальную матрешку, которая станет настоящим произведением искусства и гордостью вашей коллекции.

Материалы:

Деревянная форма матрешки, краски, кисти, лак.

Количество мест ограничено!

Забронируйте своё место в мастер-классе прямо сейчас и подарите себе незабываемые впечатления и прекрасное произведение искусства.

Сохраните кусочек русской души!

Создайте свою матрешку вместе с нами!

Информация о мероприятии:

  • 🕐 Время на изделие: 1,5 ч
  • 👨‍👩‍👦 Возраст: 14+

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
18:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
18:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
18:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
18:00 от 1900 ₽

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