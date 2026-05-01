Мастер-класс по народному промыслу

Приглашаем вас в музей русского быта «Изба-забава» на уникальный мастер-класс, который подарит вам не только творческий опыт, но и возможность создать настоящий оберег для вашего дома. Погрузитесь в атмосферу уюта, вдохновленную запахом свежего дерева и теплым светом самовара.

Что вас ждет

За 1,5 часа под руководством опытного художника простая деревянная заготовка превратится в эксклюзивную шкатулку размером 14 см — яркий символ надежности и семейного тепла. Вы не просто рисуете, но и вкладываете душу в создание будущей семейной реликвии.

В финале мастер-класса вас ждет душевное чаепитие с традиционными русскими угощениями. Время за самоваром пролетит незаметно, наполненное обсуждением творчества и атмосферных фотографий в интерьере настоящей избы.

Дополнительная информация

Все необходимые материалы включены в стоимость. Готовое изделие вы заберете с собой, а за одно занятие сможете насладиться также 30 минутами на знакомство с экспозицией музея и чаепитие.

Возрастное ограничение: 4+. Дети до 14 лет должны быть с сопровождающим взрослым. Обратите внимание, что билет для сопровождающего включает только посещение экспозиции и чаепитие, мастер-класс в стоимость не входит.

Приходите создать свою матрёшку, которая будет хранить тепло ваших рук и воплотит лучшие русские традиции!