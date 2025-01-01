Создайте уникальную эко-сумку на мастер-классе в Люмьер-Холл

Окунитесь в атмосферу творчества и вдохновения в креативном пространстве Люмьер-Холл — месте, где каждый уголок дышит искусством. Здесь проходят выставки, концерты и лекции, а теперь у вас есть возможность стать частью мастер-класса по росписи тканей.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством талантливой художницы и педагога Татьяны Воробьёвой вы научитесь создавать уникальную эко-сумку своими руками. На мастер-классе вы:

Выберете один из авторских эскизов или создадите собственный дизайн по вдохновению.

один из авторских эскизов или создадите собственный дизайн по вдохновению. Научитесь переносить рисунок на ткань и работать с акрилом, чтобы краска держалась и радовала глаз.

переносить рисунок на ткань и работать с акрилом, чтобы краска держалась и радовала глаз. Распишете эко-сумку, которая станет стильным аксессуаром вашего гардероба или отличным подарком для близких.

Подробности мастер-класса

Продолжительность: 2,5 часа

Возраст: от 12 лет

Все материалы включены

Не упустите возможность создать что-то уникальное и открыть в себе новые грани творчества! Записывайтесь на мастер-класс в Люмьер-Холл и позвольте своему вдохновению проявиться.