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Мастер-класс «Роспись эко-сумок»
Билеты от 3000₽
Киноафиша Мастер-класс «Роспись эко-сумок»

Мастер-класс «Роспись эко-сумок»

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Создайте уникальную эко-сумку на мастер-классе в Люмьер-Холл

Окунитесь в атмосферу творчества и вдохновения в креативном пространстве Люмьер-Холл — месте, где каждый уголок дышит искусством. Здесь проходят выставки, концерты и лекции, а теперь у вас есть возможность стать частью мастер-класса по росписи тканей.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством талантливой художницы и педагога Татьяны Воробьёвой вы научитесь создавать уникальную эко-сумку своими руками. На мастер-классе вы:

  • Выберете один из авторских эскизов или создадите собственный дизайн по вдохновению.
  • Научитесь переносить рисунок на ткань и работать с акрилом, чтобы краска держалась и радовала глаз.
  • Распишете эко-сумку, которая станет стильным аксессуаром вашего гардероба или отличным подарком для близких.

Подробности мастер-класса

Продолжительность: 2,5 часа
Возраст: от 12 лет
Все материалы включены

Не упустите возможность создать что-то уникальное и открыть в себе новые грани творчества! Записывайтесь на мастер-класс в Люмьер-Холл и позвольте своему вдохновению проявиться.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок» Мастер-класс «Роспись эко-сумок»

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