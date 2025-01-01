Окунитесь в атмосферу творчества и вдохновения в креативном пространстве Люмьер-Холл — месте, где каждый уголок дышит искусством. Здесь проходят выставки, концерты и лекции, а теперь у вас есть возможность стать частью мастер-класса по росписи тканей.
Под руководством талантливой художницы и педагога Татьяны Воробьёвой вы научитесь создавать уникальную эко-сумку своими руками. На мастер-классе вы:
Продолжительность: 2,5 часа
Возраст: от 12 лет
Все материалы включены
Не упустите возможность создать что-то уникальное и открыть в себе новые грани творчества! Записывайтесь на мастер-класс в Люмьер-Холл и позвольте своему вдохновению проявиться.