Мастер-класс по росписи игрушки-мишки в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете создать уникальную игрушку-мишку своими руками. В рамках занятия вы освоите технику росписи акриловыми красками, которая позволит вам добавить индивидуальность вашей фигурке.

Выбор техники росписи

Участники смогут выбрать один из двух вариантов росписи: традиционную роспись кистью или современную технику флюид арт с использованием жидкого акрила. Каждая из техник имеет свои особенности и позволит вам раскрыть творческий потенциал.

Информация о фигурке

Высота игрушки составляет 23 см, что делает её идеальной для создания как для личного использования, так и в качестве подарка. Вы сможете не только раскрасить игрушку, но и узнать о нюансах работы с акриловыми красками.

Кому подойдет мастер-класс

Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в росписи. Приходите с друзьями, семьей или просто в одиночку — это отличная возможность провести время с пользой и увлечением!

Дата и место проведения

Не упустите шанс стать частью этого творческого процесса! Подробности о дате и месте проведения можно уточнить по телефону или на нашем сайте.