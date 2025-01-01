Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс «Роспись BearBrick»
Киноафиша Мастер-класс «Роспись BearBrick»

Мастер-класс «Роспись BearBrick»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по росписи игрушки-мишки в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете создать уникальную игрушку-мишку своими руками. В рамках занятия вы освоите технику росписи акриловыми красками, которая позволит вам добавить индивидуальность вашей фигурке.

Выбор техники росписи

Участники смогут выбрать один из двух вариантов росписи: традиционную роспись кистью или современную технику флюид арт с использованием жидкого акрила. Каждая из техник имеет свои особенности и позволит вам раскрыть творческий потенциал.

Информация о фигурке

Высота игрушки составляет 23 см, что делает её идеальной для создания как для личного использования, так и в качестве подарка. Вы сможете не только раскрасить игрушку, но и узнать о нюансах работы с акриловыми красками.

Кому подойдет мастер-класс

Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в росписи. Приходите с друзьями, семьей или просто в одиночку — это отличная возможность провести время с пользой и увлечением!

Дата и место проведения

Не упустите шанс стать частью этого творческого процесса! Подробности о дате и месте проведения можно уточнить по телефону или на нашем сайте.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Билет на 2 мастер-класса
0+
Мастер-класс
Билет на 2 мастер-класса
10 августа в 11:00 Vokzal 1853
от 1500 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
15 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
11 сентября в 13:00 Манеж
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше