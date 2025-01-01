Меню
Мастер-класс. Проявление Тоторо, цианотопия по мотивам аниме. Хужожник Ия Милашина
Мастер-класс. Проявление Тоторо, цианотопия по мотивам аниме. Хужожник Ия Милашина

Мастер-класс. Проявление Тоторо, цианотопия по мотивам аниме. Хужожник Ия Милашина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создание цианотипии по мотивам «Тоторо»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по созданию работы в технике цианотипия, вдохновленной аниме Хаяо Миядзаки «Тоторо». Этот захватывающий процесс наполнит вас атмосферой настоящей фотолаборатории, где вы сможете окунуться в мир искусства фотографии.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники будут работать с негативами, проводить засветку и проявку снимков, не прибегая к использованию фотокамеры. Это позволяет наиболее эффективно передать атмосферу и философию одного из самых известных произведений Миядзаки.

Интересные факты о Тоторо

«Тоторо» — это не только фильм о дружбе и волшебстве. Это также история, посвященная природной красоте и японской культуре. Главный герой, дух леса по имени Тоторо, стал символом признания и любви к природе. Мастеркласс сможет приоткрыть завесу таинственности и поможет вам передать это чувство через искусство фотографии.

Не упустите возможность погрузиться в мир творчества и вдохновения, создавая свои уникальные работы в технике цианотипии. Ждем вас на нашем мероприятии!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

