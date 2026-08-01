Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс прима-балерины Евгении Образцовой
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мастер-класс прима-балерины Евгении Образцовой

Мастер-класс прима-балерины Евгении Образцовой

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О выставке

Балетный мастер-класс прима-балерины Евгении Образцовой в Москве

На Апиа-арене состоится уникальный мастер-класс от прима-балерины Большого театра Евгении Образцовой. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей балета и тех, кто стремится развивать свои навыки в этой изящной дисциплине.

Участники мастер-класса получат ценные уроки по классическому балету от одной из самых выдающихся фигур данного искусства. Евгения Образцова, как никто другой, знакома с тонкостями сценического мастерства и техниками исполнения.

Не упустите возможность улучшить свои навыки под руководством профессионала и погрузиться в волшебный мир балетного искусства. Этот мастер-класс станет отличной возможностью для тех, кто хочет сделать шаг к профессиональному росту в танце.

Купить билет на выставка Мастер-класс прима-балерины Евгении Образцовой

Помощь с билетами
Август
28 августа пятница
19:30
Апиа Арена Москва, Яблочкова, 7
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Конная прогулка
18+
Интерактивный Экскурсия

Конная прогулка

20 августа в 09:00 Petter
Билеты
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
0+
Мастер-класс

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)

16 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 850 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс

Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

16 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1305 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше