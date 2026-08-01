Балетный мастер-класс прима-балерины Евгении Образцовой в Москве

На Апиа-арене состоится уникальный мастер-класс от прима-балерины Большого театра Евгении Образцовой. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей балета и тех, кто стремится развивать свои навыки в этой изящной дисциплине.

Участники мастер-класса получат ценные уроки по классическому балету от одной из самых выдающихся фигур данного искусства. Евгения Образцова, как никто другой, знакома с тонкостями сценического мастерства и техниками исполнения.

Не упустите возможность улучшить свои навыки под руководством профессионала и погрузиться в волшебный мир балетного искусства. Этот мастер-класс станет отличной возможностью для тех, кто хочет сделать шаг к профессиональному росту в танце.