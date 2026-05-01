Мастер-класс «Посадка цветов: от идеи до цветущего результата»
Билеты от 3500₽
Мастер-класс «Посадка цветов: от идеи до цветущего результата»

12+
О выставке

Мастер-класс по посадке сезонных цветов в Люмьер-Холл

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы узнаете все секреты успешной посадки сезонных цветов. В ходе занятия участники научатся:

  • выбирать подходящие растения;
  • подготавливать почву;
  • подбирать горшки;
  • ухаживать за цветами для долговременного цветения.

Программа мастер-класса

В рамках мероприятия вас ждет следующая программа:

  • основы посадки и пересадки растений;
  • подбор грунта;
  • секреты ухода и полива;
  • посадка собственного цветка;
  • декорирование камнями, мхом, песком;
  • ответы на ваши вопросы и полезные рекомендации.

Выбор растений

Вы сможете выбрать из следующих растений: фиалки, орхидеи, бегонии, розы и хризантемы. Все необходимые материалы будут предоставлены, а готовую композицию вы заберете с собой!

О ведущем

Мастер-класс проведет Клешнина Карина, ландшафтный архитектор с опытом реализации более 100 объектов ландшафтной архитектуры и городской среды. Занятие организовано совместно с творческой студией «CLIO». Создайте красоту своими руками и вдохновитесь миром растений!

Май
30 мая суббота
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
