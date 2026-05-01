Мастер-класс по посадке сезонных цветов в Люмьер-Холл

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы узнаете все секреты успешной посадки сезонных цветов. В ходе занятия участники научатся:

выбирать подходящие растения;

подготавливать почву;

подбирать горшки;

ухаживать за цветами для долговременного цветения.

Программа мастер-класса

В рамках мероприятия вас ждет следующая программа:

основы посадки и пересадки растений;

подбор грунта;

секреты ухода и полива;

посадка собственного цветка;

декорирование камнями, мхом, песком;

ответы на ваши вопросы и полезные рекомендации.

Выбор растений

Вы сможете выбрать из следующих растений: фиалки, орхидеи, бегонии, розы и хризантемы. Все необходимые материалы будут предоставлены, а готовую композицию вы заберете с собой!

О ведущем

Мастер-класс проведет Клешнина Карина, ландшафтный архитектор с опытом реализации более 100 объектов ландшафтной архитектуры и городской среды. Занятие организовано совместно с творческой студией «CLIO». Создайте красоту своими руками и вдохновитесь миром растений!