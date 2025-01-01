Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Звёздная ночь» с Татьяной Воробьевой

Имя Винсента Ван Гога звучит как музыка эпохи постимпрессионизма, символизируя неповторимый стиль и страсть к творчеству. 3 августа у вас будет уникальная возможность погрузиться в магию одной из самых известных картин в мире — «Звёздной ночи».

Что вас ждёт на мастер-классе?

Под руководством художника и ведущей мастер-классов Татьяны Воробьевой вы не просто повторите шедевр, но и почувствуете его душу. На холсте, используя акриловые краски, вы:

  • Познакомитесь с секретами работы с акрилом, которые помогут передать глубину цвета и фактуры.
  • Научитесь выражать настроение и характер полотна через игру света и тени.
  • Освоите послойную технику, благодаря которой ваша картина заиграет живостью и объемом.
  • Окунётесь в уникальный мир Ван Гога, узнавая о его жизни, взглядах и творческом пути.
  • Вспомните удивительную историю создания «Звёздной ночи» и её мистическую притягательность.
  • Унесёте с собой собственный шедевр — результат вдохновения и труда!

Информация о мастер-классе

Мастер-класс рассчитан на участников от 14 лет и длится 180 минут. Все материалы включены в стоимость участия.

Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

После творчества приглашаем вас на мультимедийную выставку «Ван Гог // Ожившие полотна». Огромные экраны и объемный звук окунут вас в атмосферу постимпрессионизма. Вы увидите знаменитые картины Ван Гога — от мерцающей «Звёздной ночи» до тёплого «Пшеничного поля с кипарисами» — как никогда близко и живо.

Эта выставка — путешествие в глубины души великого художника, где каждое полотно рассказывает свою историю, а каждый штрих оживает, позволяя по-новому взглянуть на гений, страсть и трагедию Ван Гога.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
12:00 от 3500 ₽

Фотографии

Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Звездная ночь» и Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

В ближайшие дни

Алихан Алиев. Мифы экспериментальной психологии
6+
Лекция
Алихан Алиев. Мифы экспериментальной психологии
6 сентября в 19:00 Библиотека по естественным наукам РАН
от 1000 ₽
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
6+
Естественно-научные Интерактивный
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
3 августа в 19:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
6 августа в 14:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше