Мастер-класс «Звёздная ночь» с Татьяной Воробьевой

Имя Винсента Ван Гога звучит как музыка эпохи постимпрессионизма, символизируя неповторимый стиль и страсть к творчеству. 3 августа у вас будет уникальная возможность погрузиться в магию одной из самых известных картин в мире — «Звёздной ночи».

Что вас ждёт на мастер-классе?

Под руководством художника и ведущей мастер-классов Татьяны Воробьевой вы не просто повторите шедевр, но и почувствуете его душу. На холсте, используя акриловые краски, вы:

Познакомитесь с секретами работы с акрилом, которые помогут передать глубину цвета и фактуры.

Научитесь выражать настроение и характер полотна через игру света и тени.

Освоите послойную технику, благодаря которой ваша картина заиграет живостью и объемом.

Окунётесь в уникальный мир Ван Гога, узнавая о его жизни, взглядах и творческом пути.

Вспомните удивительную историю создания «Звёздной ночи» и её мистическую притягательность.

Унесёте с собой собственный шедевр — результат вдохновения и труда!

Информация о мастер-классе

Мастер-класс рассчитан на участников от 14 лет и длится 180 минут. Все материалы включены в стоимость участия.

Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

После творчества приглашаем вас на мультимедийную выставку «Ван Гог // Ожившие полотна». Огромные экраны и объемный звук окунут вас в атмосферу постимпрессионизма. Вы увидите знаменитые картины Ван Гога — от мерцающей «Звёздной ночи» до тёплого «Пшеничного поля с кипарисами» — как никогда близко и живо.

Эта выставка — путешествие в глубины души великого художника, где каждое полотно рассказывает свою историю, а каждый штрих оживает, позволяя по-новому взглянуть на гений, страсть и трагедию Ван Гога.