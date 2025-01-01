Имя Винсента Ван Гога звучит как музыка эпохи постимпрессионизма, символизируя неповторимый стиль и страсть к творчеству. 3 августа у вас будет уникальная возможность погрузиться в магию одной из самых известных картин в мире — «Звёздной ночи».
Под руководством художника и ведущей мастер-классов Татьяны Воробьевой вы не просто повторите шедевр, но и почувствуете его душу. На холсте, используя акриловые краски, вы:
Мастер-класс рассчитан на участников от 14 лет и длится 180 минут. Все материалы включены в стоимость участия.
После творчества приглашаем вас на мультимедийную выставку «Ван Гог // Ожившие полотна». Огромные экраны и объемный звук окунут вас в атмосферу постимпрессионизма. Вы увидите знаменитые картины Ван Гога — от мерцающей «Звёздной ночи» до тёплого «Пшеничного поля с кипарисами» — как никогда близко и живо.
Эта выставка — путешествие в глубины души великого художника, где каждое полотно рассказывает свою историю, а каждый штрих оживает, позволяя по-новому взглянуть на гений, страсть и трагедию Ван Гога.