Мастер-класс по живописи с текстурной пастой «Золотая рыбка»

Мастер-класс по живописи в изостудии Уральского центра народного искусства предлагает уникальную возможность для всех, кто интересуется художественным творчеством. Здесь вы встретитесь с единомышленниками и попробуете свои силы в создании живописного произведения.

Под руководством опытного наставника участники смогут создать собственное произведение, вдохновившись «Золотой рыбкой» — знакомым образом из сказки А.С. Пушкина. Этот персонаж олицетворяет силы природы и является символом подводного мира.

На занятии мы будем работать в технике живописи текстурной пастой. Участники создадут свою уникальную иллюстрацию к знаменитому произведению великого русского поэта.

Все необходимые материалы предоставляются организаторами мастер-класса. Не упустите шанс проявить свои творческие способности и насладиться атмосферой творчества!