Мастер-класс по живописи в «Люмьер-холл»

В «Ночной террасе кафе» Винсента Ван Гога обычная городская улица превращается в пространство света и эмоций. Это произведение искусства, известное своим тёплым сиянием, глубоким синим небом и яркими контрастами, завораживает зрителей на протяжении многих лет.

Что вас ждёт на мастер-классе

На мастер-классе участники смогут:

Познакомиться с уникальной живописной манерой Ван Гога;

Научиться работать с насыщенными цветами и выразительными мазками;

Создать собственную интерпретацию знаменитой картины, уделив особое внимание настроению и ощущению тёплого летнего вечера.

Подходит для всех желающих

Участие в этом мастер-классе станет отличной возможностью для любителей эмоциональной живописи и ярких цветов. Он подходит для людей любого возраста, начиная с 12 лет, и не требует предварительной подготовки.

Детали мероприятия

Продолжительность: 2,5 часа. Все необходимые материалы будут предоставлены.