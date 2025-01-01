Меню
Мастер-класс по живописи с поталью «Безмятежность»
Мастер-класс по живописи с поталью «Безмятежность»

Мастер-класс по живописи с поталью «Безмятежность»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи текстурной пастой с поталью в Екатеринбурге

19 октября 2025 года в 15:00 в Уральском центре народного искусства пройдет мастер-класс по живописи, который проведет талантливый художник Тарас Ерошин. Это уникальное событие станет настоящей тёплой встречей людей, увлечённых художественным творчеством.

О мастер-классе

На мастер-классе участники смогут создать собственное живописное произведение, погружаясь в увлекательный сюжет. Под руководством профессионала все желающие откроют для себя мир русской живописи и научатся передавать состояние блаженного покоя, которое так часто встречается в работах величайших художников, таких как И. Левитан, И. Шишкин, А. Куинджи и Н. Рерих.

Творческое вдохновение

На этом мастер-классе каждый сможет осуществить собственную трактовку состояния безмятежности, вдохновляясь грозной красотой российских гор. Участие в таком мероприятии не только обогатит ваш опыт, но и подарит новые эмоции и впечатления.

Материалы

Все необходимые материалы для работы предоставляются организаторами, так что вы сможете сосредоточиться на творческом процессе.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и оставить свой след в живописи!

Купить билет на выставка Мастер-класс по живописи с поталью «Безмятежность»

Октябрь
19 октября воскресенье
15:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 2200 ₽

Все выставки Москвы
