Мастер-класс по рисованию во Дворце

Интересно и творчески провести день можно в уютном арт-пространстве в самом сердце Санкт-Петербурга. Мы рады пригласить вас на наши мастер-классы, где каждый найдёт что-то по душе.

Творите вместе с профессионалами

Неважно, умеете ли вы рисовать или нет. С нашими опытными художниками вы сможете создать собственный уникальный шедевр и, возможно, встретите единомышленников.

Создайте подарок своими руками

Картина, написанная в настоящей мастерской, станет отличным подарком или изюминкой вашего интерьера. Мы предлагаем создание картин в различных стилях и техниках, таких как:

масляная живопись

акриловая живопись

акварель

интерьерная объемная живопись с текстурной пастой и поталью

гуашь

рисование кофе и вином

пастель

флюид арт

инк арт

роспись одежды и предметов текстиля

Выбор сюжета и материалов

Вы можете срисовывать с более чем 200 доступных референсов на любой вкус и возраст. Также вы можете принести своё изображение или придумать уникальный сюжет для создания картины.

Что включено в стоимость

В стоимость мастер-класса входят все необходимые материалы, включая холст размером 30х40 см или бумагу формата А3, краски, инструменты и расходные материалы, а также поддержку профессионального художника.

Уютная обстановка

Каждому гостю предложат чашечку ароматного чая, что добавит уюта в атмосферу творчества.

Возрастные ограничения и продолжительность

Мы приглашаем участников от 4 лет и старше. Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа 30 минут.