Мастер-класс по живописи «Рисуем в галерее художника»
Мастер-класс по живописи «Рисуем в галерее художника»

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по рисованию во Дворце

Интересно и творчески провести день можно в уютном арт-пространстве в самом сердце Санкт-Петербурга. Мы рады пригласить вас на наши мастер-классы, где каждый найдёт что-то по душе.

Творите вместе с профессионалами

Неважно, умеете ли вы рисовать или нет. С нашими опытными художниками вы сможете создать собственный уникальный шедевр и, возможно, встретите единомышленников.

Создайте подарок своими руками

Картина, написанная в настоящей мастерской, станет отличным подарком или изюминкой вашего интерьера. Мы предлагаем создание картин в различных стилях и техниках, таких как:

  • масляная живопись
  • акриловая живопись
  • акварель
  • интерьерная объемная живопись с текстурной пастой и поталью
  • гуашь
  • рисование кофе и вином
  • пастель
  • флюид арт
  • инк арт
  • роспись одежды и предметов текстиля

Выбор сюжета и материалов

Вы можете срисовывать с более чем 200 доступных референсов на любой вкус и возраст. Также вы можете принести своё изображение или придумать уникальный сюжет для создания картины.

Что включено в стоимость

В стоимость мастер-класса входят все необходимые материалы, включая холст размером 30х40 см или бумагу формата А3, краски, инструменты и расходные материалы, а также поддержку профессионального художника.

Уютная обстановка

Каждому гостю предложат чашечку ароматного чая, что добавит уюта в атмосферу творчества.

Возрастные ограничения и продолжительность

Мы приглашаем участников от 4 лет и старше. Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа 30 минут.

Декабрь
11 декабря четверг
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
12 декабря пятница
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
13 декабря суббота
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15 декабря понедельник
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
16 декабря вторник
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
17 декабря среда
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18 декабря четверг
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
18:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
19 декабря пятница
12:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽
15:00
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3200 ₽

