Интересно и творчески провести день можно в уютном арт-пространстве в самом сердце Санкт-Петербурга. Мы рады пригласить вас на наши мастер-классы, где каждый найдёт что-то по душе.
Неважно, умеете ли вы рисовать или нет. С нашими опытными художниками вы сможете создать собственный уникальный шедевр и, возможно, встретите единомышленников.
Картина, написанная в настоящей мастерской, станет отличным подарком или изюминкой вашего интерьера. Мы предлагаем создание картин в различных стилях и техниках, таких как:
Вы можете срисовывать с более чем 200 доступных референсов на любой вкус и возраст. Также вы можете принести своё изображение или придумать уникальный сюжет для создания картины.
В стоимость мастер-класса входят все необходимые материалы, включая холст размером 30х40 см или бумагу формата А3, краски, инструменты и расходные материалы, а также поддержку профессионального художника.
Каждому гостю предложат чашечку ароматного чая, что добавит уюта в атмосферу творчества.
Мы приглашаем участников от 4 лет и старше. Продолжительность мастер-класса составляет 2 часа 30 минут.