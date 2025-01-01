Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс по живописи «Рисуем в арт-галерее дворца»
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Рисуем в арт-галерее дворца»

Мастер-класс по живописи «Рисуем в арт-галерее дворца»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи в Markofken Art Gallery

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по живописи, который пройдет в уютной атмосфере Markofken Art Gallery в Санкт-Петербурге. Здесь вы сможете попробовать себя в различных техниках: масло, акрил, акварель, кофе-арт, вино-арт и гуашь.

Что вас ждет?

На мастер-классе вы сможете:

  • Освоить основы живописи в выбранной технике;
  • Получить советы от опытных художников;
  • Создать собственное произведение искусства;
  • Насладиться творческой атмосферой и общением с единомышленниками.

Интересные факты

Markofken Art Gallery известна своими необычными выставками и мастер-классами. Это идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в мир искусства и раскрыть свой творческий потенциал.

Не упустите возможность создать что-то уникальное и насладиться процессом живописи! Ждем вас на мастер-классе.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Markofken Art Gallery Санкт-Петербург, Невский просп., 41
12:00 от 2900 ₽ 15:00 от 2900 ₽ 18:00 от 2900 ₽

В ближайшие дни

6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
13 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
VR-музей: искусство без границ!
6+
Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
VR-музей: искусство без границ!
21 сентября в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1200 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
24 августа в 10:00 Музей «Арт и факты»
от 690 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше