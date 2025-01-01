Мастер-класс по живописи в Markofken Art Gallery

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по живописи, который пройдет в уютной атмосфере Markofken Art Gallery в Санкт-Петербурге. Здесь вы сможете попробовать себя в различных техниках: масло, акрил, акварель, кофе-арт, вино-арт и гуашь.

Что вас ждет?

На мастер-классе вы сможете:

Освоить основы живописи в выбранной технике;

Получить советы от опытных художников;

Создать собственное произведение искусства;

Насладиться творческой атмосферой и общением с единомышленниками.

Интересные факты

Markofken Art Gallery известна своими необычными выставками и мастер-классами. Это идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в мир искусства и раскрыть свой творческий потенциал.

Не упустите возможность создать что-то уникальное и насладиться процессом живописи! Ждем вас на мастер-классе.