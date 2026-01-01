Вас ждет уникальная возможность встретиться с миром Винсента Ван Гога и создать свою собственную версию его знаменитых "Подсолнухов". Мастер-класс проведет Татьяна Воробьёва, опытный художник и ведущая курсов. Вы погрузитесь в атмосферу солнечного мира, где простое цветение подсолнухов обретает новую значимость.
На занятии вы:
Мастер-класс предназначен для всех, независимо от уровня подготовки. Главное — это ваше желание творить и чувствовать. Приходите, даже если вы только начинаете свой путь в живописи!
Возраст участников: от 14 лет. Продолжительность мастер-класса составляет 180 минут, а все материалы включены в стоимость занятия. Присоединяйтесь к нам и откройте в себе художника!