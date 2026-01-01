Оповещения от Киноафиши
О выставке

Творческий мастер-класс по живописи в стиле Ван Гога

Вас ждет уникальная возможность встретиться с миром Винсента Ван Гога и создать свою собственную версию его знаменитых "Подсолнухов". Мастер-класс проведет Татьяна Воробьёва, опытный художник и ведущая курсов. Вы погрузитесь в атмосферу солнечного мира, где простое цветение подсолнухов обретает новую значимость.

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии вы:

  • освоите техники акриловой живописи, которые помогут вам передать объем, текстуру и энергию мазка;
  • научитесь работать с композицией и цветом, раскрывая контрасты теплой палитры, характерной для работ Ван Гога;
  • создадите собственное полотно — яркое, эмоциональное и живое.

Для кого подойдет мастер-класс?

Мастер-класс предназначен для всех, независимо от уровня подготовки. Главное — это ваше желание творить и чувствовать. Приходите, даже если вы только начинаете свой путь в живописи!

Дополнительная информация

Возраст участников: от 14 лет. Продолжительность мастер-класса составляет 180 минут, а все материалы включены в стоимость занятия. Присоединяйтесь к нам и откройте в себе художника!

Апрель
18 апреля суббота
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽

