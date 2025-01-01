Мастер-класс по живописи и мультимедийная выставка

Подсолнухи Ван Гога — это не просто цветы. Это символ солнца, силы, одиночества и надежды. Художник закодировал в этом образе свои эмоции, пронесённые сквозь внутреннюю бурю и стремление к свету.

Мастер-класс «Подсолнухи»

На мастер-классе по живописи вы сможете прикоснуться к этому образу и воссоздать его в собственной интерпретации на холсте. Вместе с художником и опытным преподавателем Татьяной Воробьёвой, автором проекта «Картина за 1 занятие», вы шаг за шагом создадите свой вариант одного из самых узнаваемых шедевров Ван Гога.

Что вас ждёт:

Погружение в яркий, насыщенный мир акриловой живописи, доступной даже новичкам;

Освоение приёмов, передающих фактуру, характер и эмоциональную силу мазка;

Познакомитесь с историей серии «Подсолнухи» и её скрытым символизмом.

Атмосфера мастер-класса тёплая и поддерживающая. Он идеально подходит как для первого опыта, так и для тех, кто хочет вдохновиться и отключиться от повседневности.

Возраст: от 14 лет

Продолжительность: 180 минут

Все материалы включены в стоимость участия!

Выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

После творческого процесса приглашаем вас на мультимедийную выставку «Ван Гог // Ожившие полотна». Вы увидите шедевры великого мастера не в рамах, а в масштабе стены, где каждый мазок оживает, а цвет начинает звучать.

Вас ждут тысячи движущихся фрагментов, сопровождаемых музыкой и погружающим звуком — от мерцающих звёзд до пшеничных полей и раздумчивых автопортретов.