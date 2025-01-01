Винсент Ван Гог — художник, который сумел превратить простой подсолнух в символ жизни, света и бесконечной душевной глубины. Его знаменитая серия картин с подсолнухами не просто натюрморты, а настоящие эмоциональные портреты природы, написанные с отчаянной любовью и предельной искренностью.
7 сентября вместе с художницей и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой вы окунётесь в этот солнечный мир и создадите свою собственную версию знаменитого шедевра.
Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Главное — желание творить и чувствовать.
Возраст: от 14 лет
Продолжительность: 180 минут
Все материалы включены.
Мы приглашаем вас в мультимедийное пространство, где оживают шедевры Ван Гога. Вы увидите, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.
Не упустите возможность прикоснуться к искусству Ван Гога и создать что-то уникальное своими руками!