Погружение в мир Ван Гога: мастер-класс и мультимедийное пространство

Винсент Ван Гог — художник, который сумел превратить простой подсолнух в символ жизни, света и бесконечной душевной глубины. Его знаменитая серия картин с подсолнухами не просто натюрморты, а настоящие эмоциональные портреты природы, написанные с отчаянной любовью и предельной искренностью.

7 сентября вместе с художницей и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой вы окунётесь в этот солнечный мир и создадите свою собственную версию знаменитого шедевра.

Что вас ждёт на мастер-классе?

Освоение основных техник акриловой живописи, позволяющих передавать объём, текстуру и энергию мазка;

Работа с композицией и цветом в духе Ван Гога, раскрывая контрасты и нюансы тёплой палитры;

Создание собственного полотна — яркого, живого и эмоционального.

Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Главное — желание творить и чувствовать.

Дополнительная информация

Возраст: от 14 лет

Продолжительность: 180 минут

Все материалы включены.

После мастер-класса

Мы приглашаем вас в мультимедийное пространство, где оживают шедевры Ван Гога. Вы увидите, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству Ван Гога и создать что-то уникальное своими руками!