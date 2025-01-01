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Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Ван Гога: мастер-класс и мультимедийное пространство

Винсент Ван Гог — художник, который сумел превратить простой подсолнух в символ жизни, света и бесконечной душевной глубины. Его знаменитая серия картин с подсолнухами не просто натюрморты, а настоящие эмоциональные портреты природы, написанные с отчаянной любовью и предельной искренностью.

7 сентября вместе с художницей и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой вы окунётесь в этот солнечный мир и создадите свою собственную версию знаменитого шедевра.

Что вас ждёт на мастер-классе?

  • Освоение основных техник акриловой живописи, позволяющих передавать объём, текстуру и энергию мазка;
  • Работа с композицией и цветом в духе Ван Гога, раскрывая контрасты и нюансы тёплой палитры;
  • Создание собственного полотна — яркого, живого и эмоционального.

Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Главное — желание творить и чувствовать.

Дополнительная информация

Возраст: от 14 лет

Продолжительность: 180 минут

Все материалы включены.

После мастер-класса

Мы приглашаем вас в мультимедийное пространство, где оживают шедевры Ван Гога. Вы увидите, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству Ван Гога и создать что-то уникальное своими руками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
12:00 от 3500 ₽

Фотографии

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

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