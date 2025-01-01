Мастер-класс «Вдохновленные Ван Гогом»

Винсент Ван Гог — художник, который превратил простой подсолнух в символ жизни, света и глубины души. Его знаменитая серия картин с подсолнухами — это не просто натюрморты, а эмоциональные портреты природы, наполненные искренностью и страстью.

7 сентября у вас будет уникальная возможность погрузиться в этот солнечный мир вместе с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой. На мастер-классе вы создадите свою собственную версию знаменитого шедевра Ван Гога.

Что вас ожидает на мастер-классе?

Освоите основные техники акриловой живописи, позволяющие передавать объём, текстуру и энергию мазка;

Научитесь работать с композицией и цветом в духе Ван Гога, раскрывая контрасты и нюансы тёплой палитры;

Создадите собственное полотно — яркое, живое и эмоциональное.

Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до опытных художников. Главное условие — желание творить и чувствовать.

Дополнительная информация

Возраст: от 14 лет

от 14 лет Продолжительность: 180 минут

180 минут Все материалы включены.

После мастер-класса мы приглашаем вас в мультимедийное пространство, где оживут шедевры Ван Гога. Вы сможете увидеть, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.