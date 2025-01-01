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Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Вдохновленные Ван Гогом»

Винсент Ван Гог — художник, который превратил простой подсолнух в символ жизни, света и глубины души. Его знаменитая серия картин с подсолнухами — это не просто натюрморты, а эмоциональные портреты природы, наполненные искренностью и страстью.

7 сентября у вас будет уникальная возможность погрузиться в этот солнечный мир вместе с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой. На мастер-классе вы создадите свою собственную версию знаменитого шедевра Ван Гога.

Что вас ожидает на мастер-классе?

  • Освоите основные техники акриловой живописи, позволяющие передавать объём, текстуру и энергию мазка;
  • Научитесь работать с композицией и цветом в духе Ван Гога, раскрывая контрасты и нюансы тёплой палитры;
  • Создадите собственное полотно — яркое, живое и эмоциональное.

Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до опытных художников. Главное условие — желание творить и чувствовать.

Дополнительная информация

  • Возраст: от 14 лет
  • Продолжительность: 180 минут
  • Все материалы включены.

После мастер-класса мы приглашаем вас в мультимедийное пространство, где оживут шедевры Ван Гога. Вы сможете увидеть, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.

Купить билет на выставка

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
12:00 от 3500 ₽

Фотографии

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна»

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