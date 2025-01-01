Винсент Ван Гог — художник, который превратил простой подсолнух в символ жизни, света и глубины души. Его знаменитая серия картин с подсолнухами — это не просто натюрморты, а эмоциональные портреты природы, наполненные искренностью и страстью.
7 сентября у вас будет уникальная возможность погрузиться в этот солнечный мир вместе с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой. На мастер-классе вы создадите свою собственную версию знаменитого шедевра Ван Гога.
Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до опытных художников. Главное условие — желание творить и чувствовать.
После мастер-класса мы приглашаем вас в мультимедийное пространство, где оживут шедевры Ван Гога. Вы сможете увидеть, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.