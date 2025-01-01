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Мастер-класс по живописи «Осень в Крыму»
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Осень в Крыму»

Мастер-класс по живописи «Осень в Крыму»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи «Осень в Крыму»

Приглашаем всех желающих на уникальный мастер-класс по живописи «Осень в Крыму», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Этот захватывающий творческий процесс позволит вам погрузиться в атмосферу осеннего Крыма и создать собственное произведение искусства.

Дата и время

Мастер-класс состоится 15 ноября в 18:00. Вы получите возможность не только научиться основам живописи, но и создать уникальную картину, которая станет прекрасным украшением вашего дома.

Что вас ждет?

  • Подробный обзор техники живописи.
  • Индивидуальные советы от опытного художника.
  • Все необходимые материалы будут предоставлены.

Немного о Крыме

Крым — это не только живописные пейзажи, но и богатая история. Осень в этом регионе радует яркими красками и уютной атмосферой, что делает его идеальным источником вдохновения для художников. На мастер-классе вы сможете передать эту красоту на холсте.

Кому подойдет мастер-класс?

Мастер-класс предназначен для всех, независимо от уровня подготовки. Если вы никогда не держали кисть в руках, не переживайте! Наши мастера помогут вам раскрыть свои творческие способности.

Запись на мастер-класс

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее записаться на мероприятие. Не упустите шанс погрузиться в мир живописи и создать свою собственную картину осеннего Крыма!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 сентября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2200 ₽

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