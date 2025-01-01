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Мастер-класс по живописи «Маяк»
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Мастер-класс по живописи «Маяк»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи «Маяк» в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем всех желающих на уникальный мастер-класс по живописи «Маяк», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это событие станет отличной возможностью окунуться в мир искусства и научиться создавать свои собственные шедевры.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники смогут познакомиться с различными техниками живописи. Под руководством опытных художников вы научитесь основам работы с цветом, формой и композицией. Мастер-класс подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт в живописи.

Зачем стоит прийти?

Живопись — это не только способ самовыражения, но и отличный способ снять стресс. Исследования показывают, что творческая деятельность способствует улучшению настроения и повышению уровня счастья. Кроме того, это возможность встретить единомышленников и завести новые знакомства в художественной среде.

Информация о проведении

Мастер-класс пройдет в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства. Участникам предоставляются все необходимые материалы. Не упустите шанс развить свои творческие способности и создать уникальные работы, которые украсят ваш дом!

Записывайтесь на мастер-класс заранее, чтобы гарантировать себе место. Ждем вас на встрече с искусством!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2200 ₽

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