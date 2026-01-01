Мастер-класс по живописи в пространстве «Люмьер холл»

На мастер-классе, вдохновленном работами Анри Матисса, участники будут иметь возможность погрузиться в мир цвета и композиции. Картина «Красные рыбки» считается одним из главных символов подхода Матисса, который утверждал, что искусство должно приносить гармонию и отдых. Яркость и декоративность его работ создают уникальную атмосферу, которая вдохновляет на творчество.

Что вас ждет?

В рамках мастер-класса участники будут работать с основами живописи, изучая, как видеть картину большими цветовыми пятнами. Это позволит создавать выразительные работы, избегая сложных деталей. Такой подход является отличной возможностью попробовать более свободный и интуитивный стиль живописи, а также познакомиться с эстетикой французского модернизма.

Кому подойдёт?

Мастер-класс будет интересен тем, кто любит яркие интерьерные работы и насыщенные цвета, а также хочет получать удовольствие от самого процесса рисования. Уровень подготовки не имеет значения — занятия подойдут для всех желающих, начиная с 12 лет.

Продолжительность и материалы

Занятие продлится 2,5 часа, все необходимые материалы будут предоставлены. Не упустите шанс развить свои художественные навыки и насладиться творческим процессом в уютной атмосфере «Люмьер холл»!