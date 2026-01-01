Мастер-класс по живописи в Люмьер-Холле

Люмьер-Холл приглашает вас на увлекательный мастер-класс по живописи с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой. Участники смогут создать собственную версию знаменитых «Кувшинок» Клода Моне и освоить основные техники акриловой живописи. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до опытных художников.

О Клоде Моне

Клод Моне — выдающийся художник, который познакомил мир с красотой мгновения. Его работы, включая «Кувшинки», стали символом импрессионизма и подчеркивают важность света, цвета и созерцания. Моне многократно возвращался к своему пруду в Живерни, превращая отражения воды, неба и цветов в живописные шедевры.

Что вас ожидает на мастер-классе

Освоите основные техники акриловой живописи и научитесь создавать многослойные цветовые переходы;

Познакомитесь с приемами импрессионистов и узнаете, как передавать свет, отражения и движение воды;

Создадите собственное полотно, вдохновлённое живописным миром Клода Моне.

Подробности

Мастер-класс подходит для всех желающих от 14 лет. Продолжительность занятия составляет 180 минут, и все необходимые материалы включены в стоимость.

Приходите творить и наслаждаться искусством!