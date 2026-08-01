Творческий мастер-класс по живописи в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на творческий мастер-класс в арт-пространстве «Всмоле». Здесь у вас будет возможность создать уникальную картину своими руками, даже если у вас нет опыта рисования. Это идеальный формат, чтобы расслабиться, отвлечься от повседневных забот и окунуться в мир творчества в комфортной обстановке.

Занятие проходит в небольшой группе, где мастер сопровождает вас на каждом этапе и помогает довести работу до готового результата. Что вас ждет на мастер-классе:

Знакомство с базовыми техниками живописи

Выбор сюжета или свободный формат

Поэтапное создание картины

Помощь мастера на каждом этапе

Готовая работа, которую можно забрать сразу

Что входит в стоимость:

Все материалы

Холст выбранного размера

Сопровождение мастера

Оборудование студии

Оплата: Бронирование осуществляется через покупку билета. Обратите внимание, что количество мест ограничено.

Для кого подойдет данный мастер-класс: