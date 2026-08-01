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Мастер-класс по живописи (групповой)
Киноафиша Мастер-класс по живописи (групповой)

Мастер-класс по живописи (групповой)

6+
Возраст 6+

О выставке

Творческий мастер-класс по живописи в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на творческий мастер-класс в арт-пространстве «Всмоле». Здесь у вас будет возможность создать уникальную картину своими руками, даже если у вас нет опыта рисования. Это идеальный формат, чтобы расслабиться, отвлечься от повседневных забот и окунуться в мир творчества в комфортной обстановке.

Занятие проходит в небольшой группе, где мастер сопровождает вас на каждом этапе и помогает довести работу до готового результата. Что вас ждет на мастер-классе:

  • Знакомство с базовыми техниками живописи
  • Выбор сюжета или свободный формат
  • Поэтапное создание картины
  • Помощь мастера на каждом этапе
  • Готовая работа, которую можно забрать сразу

Что входит в стоимость:

  • Все материалы
  • Холст выбранного размера
  • Сопровождение мастера
  • Оборудование студии

Оплата: Бронирование осуществляется через покупку билета. Обратите внимание, что количество мест ограничено.

Для кого подойдет данный мастер-класс:

  • Для новичков без опыта
  • Для отдыха с друзьями
  • Для романтического свидания
  • В качестве оригинального подарка

Купить билет на выставка Мастер-класс по живописи (групповой)

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
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22 августа суббота
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23 августа воскресенье
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29 августа суббота
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Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
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30 августа воскресенье
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