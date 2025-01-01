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Мастер-класс по живописи «Грация»
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Грация»

Мастер-класс по живописи «Грация»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи «Грация» в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по живописи «Грация», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие станет отличной возможностью для всех желающих погрузиться в мир художественного творчества и познакомиться с основами живописи.

Что вас ждет на мастер-классе?

Мастер-класс будет проводиться опытными художниками, которые поделятся своими знаниями и секретами мастерства. Участники смогут попробовать себя в различных техниках живописи, таких как акварель, акрил и масло. Не упустите шанс создать свои собственные произведения искусства!

Кому подойдет мастер-класс?

Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет некоторые навыки в живописи. Возрастных ограничений нет — приходите всей семьей!

Не упустите возможность!

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее зарегистрироваться. Этот мастер-класс не только обогатит ваши знания, но и подарит незабываемые эмоции и новые знакомства с единомышленниками.

Ждем вас на «Грации» — откройте для себя мир живописи!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 декабря
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2200 ₽

В ближайшие дни

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30 августа в 10:00 Ельцин Центр
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Посещение Музея
26 августа в 10:00 Ельцин Центр
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Посещение Музея
20 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
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