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Мастер-класс по живописи «Девушка с жемчужной серёжкой»
Билеты от 0₽
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Девушка с жемчужной серёжкой»

Мастер-класс по живописи «Девушка с жемчужной серёжкой»

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О выставке

Мастер-класс по живописи с Татьяной Воробьёвой в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холле пройдет уникальный мастер-класс по живописи с талантливой художницей и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой. Участники смогут познакомиться с основами академической живописи и особенностями работы с портретом.

Что вас ждет на мастер-классе

На мероприятии вы узнаете, как создавать объем, глубину и выразительность с помощью света и тени. Особое внимание будет уделено написанию собственной версии знаменитой картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой» — одной из самых загадочных героинь в истории искусства.

Знаете ли вы?

«Девушка с жемчужной серёжкой» стала символом многовекового восхищения искусством. За годы ее существования, зрители не единожды пытались разгадать тайну ее личности и загадочный взгляд. Ее нередко называют «северной Моной Лизой», и это только подчеркивает величие Вермеера как мастера.

Для кого подходит мастер-класс

Мастер-класс подойдет для всех уровней подготовки — от новичков до опытных художников. Главное условие — желание творить и открывать для себя мир искусства через практику.

Детали мероприятия

  • Возраст участников: от 14 лет
  • Продолжительность: 180 минут
  • Все материалы включены

Присоединяйтесь к нам и творите вместе с нами!

Купить билет на выставка Мастер-класс по живописи «Девушка с жемчужной серёжкой»

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Ноябрь
15 ноября воскресенье
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»

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