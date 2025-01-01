Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс по живописи «Большая волна»
Билеты от 0₽
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Большая волна»

Мастер-класс по живописи «Большая волна»

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О выставке

Создайте свою версию «Большой волны в Канагаве»

На мастер-классе, который проведёт талантливая художница Татьяна Воробьёва, участники смогут окунуться в мир японской гравюры и создать собственную интерпретацию знаменитого произведения Кацусики Хокусая – «Большая волна в Канагаве». Это знаменитое полотно олицетворяет мощь и красоту природы, и теперь у вас есть возможность увидеть его через призму собственного творчества.

Что вас ждёт на мастер-классе?

Мастер-класс будет включать в себя подробный разбор техник, использованных Хокусаем, а также практические задания, которые позволят вам освоить основы создания гравюры. Татьяна Воробьёва поделится секретами своего мастерства и вдохновит на создание уникальной работы.

Зачем стоит прийти?

Это не только возможность научиться создавать произведения искусства, но и шанс погрузиться в мир японской культуры. «Большая волна в Канагаве» является одной из самых известных гравюр в мире и часто упоминается как яркий пример укийо-э – жанра японской гравюры, который был особенно популярен в Edo-период.

Присоединяйтесь к нам и создайте свою собственную версию этого шедевра, который вдохновляет художников и зрителей по всему миру.

Купить билет на выставка Мастер-класс по живописи «Большая волна»

Помощь с билетами
Январь
18 января воскресенье
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»

В ближайшие дни

Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»
0+
Классическое искусство
Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»
16 января в 17:30 Новая Третьяковка
Билеты
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
5 января в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1500 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
11 декабря в 15:40 Центр «Марс»
от 950 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше