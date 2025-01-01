Мастер-класс по живописи: создайте свою «Большую волну у Канагавы»

«Большая волна у Канагавы» — это не просто известное произведение японского искусства. Этот шедевр символизирует силу стихии, красоту природы и философские глубины восточной культуры. Погрузитесь в атмосферу японского гравюра укиё-э на мастер-классе по живописи, где каждая деталь вдохновит вас на создание уникальной интерпретации легендарной картины.

Под руководством профессионала

На мастер-классе вы будете работать под чутким руководством Татьяны Воробьёвой — художницы и преподавателя с богатым опытом. За 180 минут вы освоите акриловую технику живописи, научитесь передавать движение и глубину воды, а также создадите свою собственную «Волну», полную динамики и эмоций.

Что вас ждет на мастер-классе

Знакомство с особенностями японской композиции и ритма

Практическое освоение акриловой живописи: от первых мазков до готовой картины

Передача воды и движения: работа с цветом и контрастом

Создание собственноручно написанной картины на холсте, которую вы сможете забрать с собой

Кому подходит мастер-класс

Уровень подготовки участников не имеет значения — мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в рисовании. Возраст участников: от 14 лет. Все необходимые материалы для работы включены.

Не упустите возможность создать свою уникальную интерпретацию знаменитой картины и погрузиться в мир японского искусства!