Мастер-класс по живописи и выставка японской графики в Москве

«Большая волна у Канагавы» — это не просто один из самых узнаваемых образов японского искусства. Этот знаменитый знак стал символом стихийной силы, красоты природы и тонкости восточной философии.

На мастер-классе по живописи вы сможете создать собственную интерпретацию этой легендарной картины, вдохновившись эстетикой Хокусая и духом японской гравюры укиё-э. Под руководством талантливой художницы и преподавателя Татьяны Воробьёвой вы шаг за шагом освоите акриловую технику.

Программа мастер-класса

знакомство с особенностями японской композиции и ритма;

практическое освоение акриловой живописи: от первых мазков до готовой картины;

передача воды и движения: как работать с цветом и контрастом;

создание собственной картины на холсте, которую вы заберёте с собой.

Уровень подготовки не важен — мастер-класс подойдёт и для тех, кто держит кисть впервые. Возраст участников: от 14 лет. Продолжительность занятия: 180 минут. Все материалы включены в стоимость.

Выставка «Золотой век японской графики»

После мастер-класса вас ждет погружение в подлинное японское искусство на выставке «Картины ускользающего мира». Здесь представлены 63 оригинальные ксилографии мастеров укиё-э. Каждое произведение — это окно в Японию XVIII–XIX веков, в мир природы, будничной поэзии, иронии, сезонных перемен и визуальной медитации.

Выставка сопровождается подробными текстами о жанрах и художниках, которые помогут глубже понять смысл и контекст каждого листа. Не упустите возможность насладиться творениями, которые расскажут о культуре и традициях Японии!