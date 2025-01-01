Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»

Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи и выставка японской графики в Москве

«Большая волна у Канагавы» — это не просто один из самых узнаваемых образов японского искусства. Этот знаменитый знак стал символом стихийной силы, красоты природы и тонкости восточной философии.

На мастер-классе по живописи вы сможете создать собственную интерпретацию этой легендарной картины, вдохновившись эстетикой Хокусая и духом японской гравюры укиё-э. Под руководством талантливой художницы и преподавателя Татьяны Воробьёвой вы шаг за шагом освоите акриловую технику.

Программа мастер-класса

  • знакомство с особенностями японской композиции и ритма;
  • практическое освоение акриловой живописи: от первых мазков до готовой картины;
  • передача воды и движения: как работать с цветом и контрастом;
  • создание собственной картины на холсте, которую вы заберёте с собой.

Уровень подготовки не важен — мастер-класс подойдёт и для тех, кто держит кисть впервые. Возраст участников: от 14 лет. Продолжительность занятия: 180 минут. Все материалы включены в стоимость.

Выставка «Золотой век японской графики»

После мастер-класса вас ждет погружение в подлинное японское искусство на выставке «Картины ускользающего мира». Здесь представлены 63 оригинальные ксилографии мастеров укиё-э. Каждое произведение — это окно в Японию XVIII–XIX веков, в мир природы, будничной поэзии, иронии, сезонных перемен и визуальной медитации.

Выставка сопровождается подробными текстами о жанрах и художниках, которые помогут глубже понять смысл и контекст каждого листа. Не упустите возможность насладиться творениями, которые расскажут о культуре и традициях Японии!

Фотографии

Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше