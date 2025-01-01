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Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»

Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи с Татьяной Воробьёвой

На мастер-классе по живописи под руководством художницы Татьяны Воробьёвой вы сможете создать уникальную версию великой гравюры Хокусая — символа японского искусства и силы природы. Этот мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в живописи.

Что вас ждёт?

Вы будете работать с акрилом на холсте, изучая простые и выразительные приёмы передачи воды, ритма и формы. Даже если вы никогда не держали кисть в руках, шаг за шагом вы пройдёте путь от чистого холста к собственной «волне» — яркой, наполненной и живой.

Подробности мастер-класса

  • Возраст: от 14 лет
  • Продолжительность: 3 часа
  • Все материалы включены

Выставка «Картины ускользающего мира»

После мастер-класса вас ждёт продолжение эстетического путешествия — выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики». На выставке представлены шедевры японской ксилографии XVIII–XIX века. Вы увидите, как художники укиё-э воспевали мимолётные моменты жизни — пейзажи, путешествия, смену времен года и детали быта.

О выставке

Экспозиция включает 63 оригинальных ксилографии, дополненные пояснениями, которые помогут вам погрузиться в мир, где каждая линия — как вздох, а каждый сюжет — как мечта, ускользающая с приливом.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного проекта и открыть для себя красоту японского искусства!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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Фотографии

Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики» Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»

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