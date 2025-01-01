Мастер-класс по живописи с Татьяной Воробьёвой

На мастер-классе по живописи под руководством художницы Татьяны Воробьёвой вы сможете создать уникальную версию великой гравюры Хокусая — символа японского искусства и силы природы. Этот мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в живописи.

Что вас ждёт?

Вы будете работать с акрилом на холсте, изучая простые и выразительные приёмы передачи воды, ритма и формы. Даже если вы никогда не держали кисть в руках, шаг за шагом вы пройдёте путь от чистого холста к собственной «волне» — яркой, наполненной и живой.

Подробности мастер-класса

Возраст: от 14 лет

от 14 лет Продолжительность: 3 часа

3 часа Все материалы включены

Выставка «Картины ускользающего мира»

После мастер-класса вас ждёт продолжение эстетического путешествия — выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики». На выставке представлены шедевры японской ксилографии XVIII–XIX века. Вы увидите, как художники укиё-э воспевали мимолётные моменты жизни — пейзажи, путешествия, смену времен года и детали быта.

О выставке

Экспозиция включает 63 оригинальных ксилографии, дополненные пояснениями, которые помогут вам погрузиться в мир, где каждая линия — как вздох, а каждый сюжет — как мечта, ускользающая с приливом.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного проекта и открыть для себя красоту японского искусства!