Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по живописи, который проведёт талантливая художница Татьяна Воробьёва. Вы сможете создать собственную версию знаменитой гравюры Хокусая — символа японского искусства, вдохновения и силы природы.
На мастер-классе вы будете работать с акрилом на холсте, изучая простые и выразительные приёмы передачи воды, ритма и форм. Даже если вы никогда не держали кисть, Татьяна проведёт вас шаг за шагом от чистого холста к вашей собственной «волне» — яркой, наполненной и живой.
Мастер-класс подходит для участников от 14 лет. Его продолжительность составит 3 часа, и все необходимые материалы включены в стоимость участия.
После завершения мастер-класса вас ждёт продолжение эстетического путешествия — выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики». Здесь вы сможете увидеть шедевры японской ксилографии XVIII–XIX века.
На выставке представлены 63 оригинальных ксилографии, которые будут дополнены пояснениями. Вы увидите, как художники укиё-э воспевали мимолётные моменты жизни: пейзажи, путешествия, смену времен года и детали быта. Каждая линия — как вздох, а каждый сюжет — как мечта, ускользающая с приливом.
Не упустите возможность погрузиться в мир японского искусства и создать собственный шедевр!