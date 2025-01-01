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Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»

Мастер-класс по живописи «Большая волна» + Выставка «Золотой век японской графики»

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по живописи с Татьяной Воробьёвой

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по живописи, который проведёт талантливая художница Татьяна Воробьёва. Вы сможете создать собственную версию знаменитой гравюры Хокусая — символа японского искусства, вдохновения и силы природы.

Что вас ждёт?

На мастер-классе вы будете работать с акрилом на холсте, изучая простые и выразительные приёмы передачи воды, ритма и форм. Даже если вы никогда не держали кисть, Татьяна проведёт вас шаг за шагом от чистого холста к вашей собственной «волне» — яркой, наполненной и живой.

Возраст и продолжительность

Мастер-класс подходит для участников от 14 лет. Его продолжительность составит 3 часа, и все необходимые материалы включены в стоимость участия.

Выставка «Картины ускользающего мира»

После завершения мастер-класса вас ждёт продолжение эстетического путешествия — выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики». Здесь вы сможете увидеть шедевры японской ксилографии XVIII–XIX века.

Погружение в мир укиё-э

На выставке представлены 63 оригинальных ксилографии, которые будут дополнены пояснениями. Вы увидите, как художники укиё-э воспевали мимолётные моменты жизни: пейзажи, путешествия, смену времен года и детали быта. Каждая линия — как вздох, а каждый сюжет — как мечта, ускользающая с приливом.

Не упустите возможность погрузиться в мир японского искусства и создать собственный шедевр!

Купить билет на выставка

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
12:00 от 3500 ₽

Фотографии

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