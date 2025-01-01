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Мастер-класс по VR-живописи
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Мастер-класс по VR-живописи

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создай свой виртуальный мир на мастер-классе VR-живописи в Санкт-Петербурге!

VR-живопись – это искусство будущего, которое открывает новые горизонты творчества. На нашем уникальном мастер-классе ты сможешь создать свою первую картину в виртуальном пространстве, используя передовые технологии. Забудь о холстах и красках – теперь ты рисуешь в 3D!

Кому подойдет мастер-класс?

  • Творческим людям, которые хотят попробовать что-то новое.
  • Начинающим и профессиональным художникам, желающим освоить цифровое искусство.
  • Тем, кто мечтает рисовать без ограничений, экспериментировать и самовыражаться.
  • Друзьям и семьям, которые хотят весело провести время и создать нечто удивительное.

Уникальный опыт и развитие навыков

Это мастер-класс предоставляет уникальный опыт, который невозможно повторить в обычной жизни. Рисование в VR – это нечто совершенно новое и захватывающее! Процесс проходит легко и увлекательно, развивая пространственное мышление, креативные способности и навыки моделирования.

Три причины попробовать VR-живопись

  1. Ты рисуешь в 3D, создавая картины, которые можно буквально обойти со всех сторон.
  2. Не нужно покупать краски и холсты – всё уже готово в виртуальном мире.
  3. Уникальный опыт, который удивит даже тех, кто никогда не держал кисть в руках.

Что тебя ждет на мастер-классе?

Продолжительность занятия – 1.5 часа. За это время участники под заботливой поддержкой профессиональных инструкторов:

  • Научатся рисовать в виртуальной реальности, используя инструменты современных цифровых художников и дизайнеров игр.
  • Создадут свою 3D-композицию, которая анимируется и сохраняется – её можно показать друзьям.
  • Попробуют себя в новом формате творчества, где искусство переплетается с технологиями.
  • Смогут творить в компании друзей – в одном VR-пространстве одновременно могут рисовать до 10 человек.

Безопасность и комфорт

Мы обеспечиваем полную безопасность и комфорт. Современное VR-оборудование адаптировано для удобного рисования, а простая и интуитивно понятная технология подходит для любого возраста. Наставники помогут и вдохновят тебя на создание шедевра.

Почему выбирают нас?

Мы – VR Interactive. Мы отвечаем за качество и результат, который получит наш клиент. Сотни отзывов, из которых 98% положительные, говорят лишь об одном – это того стоит. Создай свой виртуальный мир как настоящий VR-художник!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
6+
Инсталляция Интерактивный Современное искусство
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
11 сентября в 19:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 490 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
27 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
2 сентября в 16:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
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