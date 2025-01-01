Создай свой виртуальный мир на мастер-классе VR-живописи в Санкт-Петербурге!

VR-живопись – это искусство будущего, которое открывает новые горизонты творчества. На нашем уникальном мастер-классе ты сможешь создать свою первую картину в виртуальном пространстве, используя передовые технологии. Забудь о холстах и красках – теперь ты рисуешь в 3D!

Кому подойдет мастер-класс?

Творческим людям, которые хотят попробовать что-то новое.

Начинающим и профессиональным художникам, желающим освоить цифровое искусство.

Тем, кто мечтает рисовать без ограничений, экспериментировать и самовыражаться.

Друзьям и семьям, которые хотят весело провести время и создать нечто удивительное.

Уникальный опыт и развитие навыков

Это мастер-класс предоставляет уникальный опыт, который невозможно повторить в обычной жизни. Рисование в VR – это нечто совершенно новое и захватывающее! Процесс проходит легко и увлекательно, развивая пространственное мышление, креативные способности и навыки моделирования.

Три причины попробовать VR-живопись

Ты рисуешь в 3D, создавая картины, которые можно буквально обойти со всех сторон. Не нужно покупать краски и холсты – всё уже готово в виртуальном мире. Уникальный опыт, который удивит даже тех, кто никогда не держал кисть в руках.

Что тебя ждет на мастер-классе?

Продолжительность занятия – 1.5 часа. За это время участники под заботливой поддержкой профессиональных инструкторов:

Научатся рисовать в виртуальной реальности, используя инструменты современных цифровых художников и дизайнеров игр.

Создадут свою 3D-композицию, которая анимируется и сохраняется – её можно показать друзьям.

Попробуют себя в новом формате творчества, где искусство переплетается с технологиями.

Смогут творить в компании друзей – в одном VR-пространстве одновременно могут рисовать до 10 человек.

Безопасность и комфорт

Мы обеспечиваем полную безопасность и комфорт. Современное VR-оборудование адаптировано для удобного рисования, а простая и интуитивно понятная технология подходит для любого возраста. Наставники помогут и вдохновят тебя на создание шедевра.

Почему выбирают нас?

Мы – VR Interactive. Мы отвечаем за качество и результат, который получит наш клиент. Сотни отзывов, из которых 98% положительные, говорят лишь об одном – это того стоит. Создай свой виртуальный мир как настоящий VR-художник!